David Dóniga, entrenador de la Selección Mayor de El Salvador, dio a conocer el listado de futbolistas para los partidos de la Fecha FIFA de octubre, correspondientes a la Liga B de la Liga Naciones de la Concacaf y en el que sorprendió con la escogencia de algunos jugadores.

Dóniga ha dejado claro que con sus decisiones no da marcha atrás y nuevamente no tomó en cuenta al delantero Bryan Gil, quien no ha sido llamado últimamente y aunque ninguna de las partes lo ha confirmado, se sabe que ambos no tienen una buena relación.

Por otra parte, tampoco fue llamado Emerson Mauricio, quien hace unos días sufrió grave lesión, mientras que en el caso de los regresos, destacó que otra vez estarán en La Selecta, Santos Ortiz y Ronald Rodríguez, quienes militan en el Águila.

Esta es la convocatoria de El Salvador

PORTERO: Mario González, Óscar Pleitez y Tomás Romero

DEFENSAS: Rudy Clavel, Julio Sibrián, Ronald Rodríguez, Jorge Cruz y Adán Clímaco

VOLANTES: Christian Martínez, Kevin Santamaría, Bryan Landaverde, Tereso Benítez, Darwin Cerén, Álex Larín, Kevin Reyes, Melvin Cartagena, Nelson Blanco y Jairo Henríquez

DELANTEROS: Nelson Bonilla, Rafa Tejada, Ezequiel Rivas, Santos Ortiz, Styven Vásquez y Francis Castillo

¿Cuándo jugará El Salvador?

El combinado salvadoreño volverá a la actividad el jueves 10 de octubre a las 19:00 horas cuando visite a San Vicente y Las Granadinas, mientras el domingo 13 del mismo mes recibirá al mismo rival.