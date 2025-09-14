Luto en El Salvador: muere legendario futbolista que forjó uno de los mayores hitos en la historia de La Selecta

El fútbol salvadoreño está de luto tras el fallecimiento de Jaime “Chelona” Rodríguez, exmundialista de La Selecta a los 66 años de edad. El histórico defensor murió en Estados Unidos producto de un paro cardíaco, dejando un enorme vacío en la memoria de los aficionados que lo vieron destacar en su época como jugador.

Rodríguez formó parte de la generación que representó a El Salvador en el Mundial de España 1982, donde disputó los tres partidos del torneo y se enfrentó a figuras de talla mundial como Diego Armando Maradona.

Su trayectoria lo convirtió en un referente del país y en un ejemplo para las nuevas generaciones. Más allá de su legado en las canchas, la “Chelona” será recordado por el carácter y la pasión con la que defendió los colores de la Selecta.

Publicidad

Publicidad

ver también Al hospital: Preocupación del Bolillo y El Salvador por la lesión de uno de sus jugadores

La trayectoria de Jaime “Chelona” Rodríguez

Su carrera profesional fue amplia y variada. En El Salvador defendió camisetas históricas como las de Alianza y FAS, mientras que en el extranjero llevó su talento a Alemania con el Bayer Uerdingen, a México con Atlas y León, a Finlandia con el KPV Kokkola, y a Japón, donde militó en Yokohama Flügels y Nippon Kokan.

A nivel internacional, Jaime “La Chelona” Rodríguez dejó una huella imborrable al ser parte fundamental de la Selección de El Salvador que disputó el Mundial de España 1982. El defensor participó en las eliminatorias y fue titular en los tres encuentros de la Selecta en aquella histórica cita mundialista, consolidándose como uno de los referentes más recordados del balompié cuscatleco.

Publicidad

Mensajes de condolencia

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Jaime “La Chelona” Rodríguez, distintas personalidades y representantes de instituciones del fútbol han expresado sus mensajes de condolencia, destacando su legado como jugador y el impacto que dejó en la historia deportiva de El Salvador.

Publicidad

INDES desde su cuenta oficial de X

Publicidad

Alianza desde su cuenta oficial de X

Alex Larin en su cuenta oficial de X

Publicidad

Publicidad

Fernando Palomo en su cuenta oficial de X

La FESFUT en su cuenta oficial de X