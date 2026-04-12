Limpieza en Alianza: los 7 futbolistas que podrían irse junto a Ernesto Corti para el Apertura 2026

Alianza FC vivió una noche para el olvido este sábado en el Estadio Jorge “Mágico” González, donde FAS lo superó con claridad y le ganó 2-0 para seguir más líder que nunca del Torneo Clausura 2026.

La derrota adqiuiró tintes más dolorosos, principalmente, por dos motivos: segundos después del penal errado por Mario Jacobo al minuto 80, Rafael Tejada anotó el segundo gol tigrillo (el primero lo hizo Nelson Bonilla). Y para colmo, gracias a ese marcador, los santanecos clasificaron a la Copa Centroamericana como líderes de la tabla acumulada.

Tras el pitazo final, el entrenador Ernesto Corti anunció que este será su último semestre al frente del conjunto capitalino pese a tener contrato hasta diciembre: “Estoy convencidísimo de que el 23 de mayo será mi último partido en El Salvador y será levantando la copa. Voy a ser campeón y me voy. Así como llegué, me iré campeón”.

ver también FAS no solo venció a Alianza, sino logra un salto importante a nivel internacional

Sin embargo, esta no fue la única voz de peso que le dejó un mensaje al aliancismo después de la caída en el clásico. Gonzalo Sibrián, presidente del club, deslizó que se vendrá una depuración en el plantel si los futbolistas cuyos ligámenes están próximos a vencer no mejoran su rendimiento.

Presidente de Alianza amenaza con una limpia para el Apertura 2026

“Hay varios jugadores a los que se les termina contrato. Pero la continuidad en Alianza FC se gana en la cancha”, fue la tajante afirmación de Sibrián en diálogo con el periodista Christian Peñate. En este momento, el plantel Albo tiene a siete futbolistas con el futuro en suspenso.

Si bien parece complejo que vaya a haber tantas salidas en el próximo mercado de fichajes, los dichos del jerarca tampoco hacen que no tengan su continuidad asegurada Michell Mercado, Mario Jacobo, Jonathan Jiménez, Enrico Dueñas, Matías Steib, Christopher Guardado y Noel Rivera. Diferente es la situación de dos referentes de la institución: Henry Romero y Narciso Orellana, quienes extendieron su vínculo hasta 2028.

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Este semestre podría ser el último para varios jugadores Abos. (Foto: Alianza FC).

Ahora, Alianza deberá voltear la página y pensar en el partido contra CD Águila el miércoles 15 de abril. Se jugará desde las 2:00 p.m. y deberá ganarlo para seguir prendido en la parte alta: quedó tercero con 30 puntos, pero si Municipal Limeño e Inter FA ganan este domingo, bajará posiciones en la tabla.

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En síntesis

El técnico Ernesto Corti anunció que dejará a Alianza FC el próximo 23 de mayo, asegurando que se marchará levantando el título de campeón.

anunció que dejará a el próximo 23 de mayo, asegurando que se marchará levantando el título de campeón. Gonzalo Sibrián , presidente del club, advirtió que la continuidad de los futbolistas se gana en la cancha y no descarta bajas para el Apertura 2026 .

, presidente del club, advirtió que la continuidad de los futbolistas se gana en la cancha y no descarta bajas para el . Siete futbolistas, entre ellos Michell Mercado y Enrico Dueñas , terminan contrato y su renovación está en duda por el bajo rendimiento del equipo.

, terminan contrato y su renovación está en duda por el bajo rendimiento del equipo. A diferencia del resto, Henry Romero y Narciso Orellana son los únicos con futuro asegurado tras renovar su vínculo con la institución hasta 2028.