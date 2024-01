El presidente del comité de regularización de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), Humberto Sáenz Marinero, brindó detalles sobre los planes de la selección nacional mayor de El Salvador para la próxima Fecha FIFA de marzo, en una entrevista con CANCHA este lunes.

Aunque se mostró cauteloso al confirmar los encuentros debido a la falta de documentos oficiales firmados, Sáenz Marinero adelantó algunas posibilidades. Sin decir el nombre del país que enfrentará a la Selecta, dio la región a la que está integrado.

¿Contra quién jugará El Salvador su próximo amistoso?

“Quisiera confirmar cuáles son los partidos de marzo, pero mientras no tengamos algo firmado por todas las partes intervinientes no me quisiera aventurar. Esta prácticamente asegurado al menos uno de los partidos. El segundo que estamos tratando de concretar es un país Sudamericano“, expresó Sáenz Marinero.

En cuanto al rumor de un enfrentamiento entre El Salvador y Honduras en Estados Unidos, el presidente del comité de regularización indicó que “es una de las posibilidades. No hemos dado anuncios oficiales mientras toda la documentación no esté adecuadamente firmada por todos”.

¿Cuál será el próximo partido de la Selección de El Salvador?

Los planes para la selección salvadoreña ya están en marcha, ya que, después de haber empatado sin goles contra el Inter Miami el pasado viernes, los dirigidos por David Dóniga se preparan para enfrentar a Costa Rica el viernes 2 de febrero. Este encuentro, que se llevará a cabo en suelo centroamericano, marca el inicio de la preparación para la próxima Fecha FIFA.

La incertidumbre que rodea a los partidos de marzo añade emoción a la expectativa de los aficionados salvadoreños, quienes esperan con entusiasmo ver a su selección enfrentarse a rivales tanto sudamericanos como en el posible duelo ante Honduras en tierras estadounidenses.

¡Para los verdaderos amantes del fútbol! Únete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado con lo último de Fútbol Centroamérica.