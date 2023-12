El atacante salvadoreño Kevin Santamaría manifestó su alegría por poder continuar en su equipo, Comerciantes Unidos de Perú, con el cual tendrá ahora la posibilidad de jugar en la máxima categoría del futbol peruano. El cuscatleco renovó con los de Cutervo para 2024.

Una buena noticia para los aficionados del futbol salvadoreño. Uno de sus compatriotas podrá continuar en una liga de una fuerte Confederación como es la Conmebol. Y no solamente eso: tendrá la chance de jugar en la máxima categoría. Este será el cuarto año que el delantero estará en Sudamérica.

Por lo pronto será por un año. Pero por supuesto dependiendo de sus futuros rendimientos podría extenderse más adelante. Por el momento, Kevin y sus compañeros tienen un enorme desafío en el horizonte: mantener al equipo en la primera división del fútbol peruano, algo que no será nada sencillo.

Un gran año del salvadoreño

Indudablemente ha sido un gran año del cuscatleco, que no solamente ha logrado el ascenso con su equipo, sino que además en lo individual se ha destacado. El goleador ha sido elegido para el 11 ideal de la Liga 2 peruana como extranjero por segundo año consecutivo.

“Feliz de estar de nuevo en el 11 ideal del año. Eso habla de mi trabajo y mi rendimiento, y es lo que me importa, que yo me sienta cómodo y que responda con quienes me dan la confianza y me tratan bien. Y ahí está el premio a mi esfuerzo”, comentó Santamaría.

La vuelta a la Liga 1

No será esta la primera vez que el jugador salvadoreño dispute la máxima división del fútbol peruano. En su llegada al país, en 2020, participó de la máxima categoría. “Contento de estar en Liga 1 de nuevo” dijo Kevin y agregó: “Tenía esa espinita después de jugar a buen nivel en la Liga 1 en el 2020, y por cosas extras no pude seguir en Liga 1”.

El artillero cuscatleco, además, no se olvida de sus orígenes ni de su país. Al respecto, señaló que su objetivo era seguir en Perú a buen nivel, seguir jugando en el extranjero, seguir aprendiendo y poner siempre el nombre de su país en alto, algo que lo motiva mucho. Además, espera poder seguir triunfando y aprendiendo de esta Liga.