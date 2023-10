Con la salida de Hugo Pérez y la llegada de Rubén de la Barrera, la Selección de El Salvador arranca de cero en tema convocatorias. El entrenador español quiere ver a todos los jugadores y buscará darle oportunidades a legionarios que perdieron mucho lugar con el anterior técnico.

Uno de ellos es Kevin Santamaría, quien viene de salir campeón de la Segunda División de Perú y tuvo una excelente temporada. El futbolista reconoció que fue llamado por el flamante DT y reconoció su mala relación con el anterior cuerpo técnico.

“En el último proceso pude estar en las Eliminatorias para los últimos dos o tres partidos, porque hacía bien las cosas en mi país. Pero no tenía ese acercamiento con el entrenador. Creo que he dividía un poco el jugador nacional con el de EE.UU. y lastimosamente no se me tomaba en cuenta a mí como a muchos de la liga local, eso mermó mucho”, comenzó declarando el atacante en una entrevista con Infobae.

Luego, reveló: “Ahora se ha cambiado de entrenador y gracias a Dios se han comunicado conmigo. Nada más seguir luchando, el que mejor esté bienvenido sea para la selección y ayude a salir al país de donde hemos caído”.

¿Cuándo se realizará el nuevo campamento de El Salvador?

El campamento de trabajo está cuidadosamente planificado para transcurrir desde este lunes 2 de octubre hasta el miércoles 4 del mismo mes. Este período dedicado permitirá a los jugadores convocados unirse en entrenamientos conjuntos, enfocándose en mejorar su rendimiento y forjar una base sólida que les servirá de apoyo en futuras competiciones internacionales.