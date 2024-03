La Selección de El Salvador viajó hace unos días a Estados Unidos para iniciar con su gira por aquel país, la cual comenzó hoy con su partido ante Bonaire, pero en la delegación destacó la ausencia de Kevin Santamaría, quien en un inicio estaba incluido en la lista.

Santamaría era uno de los legionarios convocados por David Dóniga, pero al final este ya no pudo ser parte de los encuentros de la Fecha FIFA de marzo. El volante charló con El Gráfico, en el que dio a conocer las razones que provocaron que fuera desafectado.

La razón

“Por la (falta de) visa no voy a poder viajar. Es algo que se escapa de mis manos. Estaba ilusionado, hablé con el técnico y lo que me dijo me permite seguir trabajando en mi club”, aseguró el jugador del Comerciantes Unidos de Perú.

“El club me dio permiso para solicitar la visa acá en El Salvador, lo pude haber hecho allá, pero le agradezco a la FESFUT y al club por la oportunidad, lastimosamente no voy a poder viajar. Ahora toca pasar la página“, agregó.

“Venía con mucha ilusión. Que lo convoquen a la selección le da mucha alegría a uno. Agradezco al profe (Dóniga) por hablar conmigo y la confianza que tiene en mí y me deja con más ganas de trabajar“, comentó el jugador.

Su actualidad

“Tuve una lesión en el segundo partido. Tengo la confianza y quisiera que estuviera al 100 por ciento. El entrenador del club ha hablado conmigo. Me da la tranquilidad de que el club confía en mí”, finalizó sobre su participación en Perú.

