Jairo Henríquez lamentó no enfrentar a Lionel Messi en el juego de El Salvador vs Inter Miami

La Selección de El Salvador está a dos días de afrontar su partido amistoso contra Inter Miami de la MLS, el cual se disputará en el estadio Cuscatlán y tendrá el gran atractivo de la presencia de Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, algo que ha llamado la atención de todos.

En La Selecta destacan algunas ausencias, siendo una de ellas la de Jairo Henríquez, que es uno de los legionarios y que hizo público su sentir de no estar en el juego, lamentando que por motivos extra futbolísticos no pudo ser tomado en cuenta por el entrenador David Dóniga Lara.

¿Cómo se siente por no estar en el juego?

“En lo personal, me he quedado con esa espinita de no poder jugar este viernes ante Messi, la calidad de las cuatro estrellas de ese club es algo que cualquier futbolista desea enfrentarlo en la cancha, me duele no tener ese privilegio de jugarlo, por mi estatus migratorio no puedo hacerlo”

¿Qué espera del partido?

“Espero que aunque sea un partido amistoso los muchachos se muestren ante ese club, especialmente los más jóvenes, nosotros como jugador y aficionado solo el hecho de saber que enfrentaremos a Messi es otro nivel, espero que los más jóvenes puedan afrontarlo de otra manera y que lo sepan aprovechar para mostrarse”

¿Ha hablado con el entrenador?

“No he platicado directamente con el nuevo técnico, solo con (Diogo) Gama he tenido comunicación, pero no he tenido la oportunidad de hablar con él. Hay que esperar que su trabajo prosiga ya que en todo proceso de la selección podamos dar el cambio que necesitamos todos y que salgamos de este hoyo en que hemos caído”

¿Qué opina de los últimos cambios en el banquillo?

“Es algo que nos hace daño y esperamos que este proceso pueda trabajar con el tiempo necesario, que el nuevo técnico implemente su idea y que al final brinde los resultados que todos queremos”

Jairo Henríquez espera solucionar lo más pronto sus problemas migratorios, mientras continuará concentrado con su club el Colorado Springs Switchbacks con el que espera tener un buen rendimiento en la USL.

¡Atención, aficionados! Únanse al nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias.