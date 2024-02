El interior derecho del Colorado Springs Switchbacks en la USL Championships, Jairo Henríquez habló sobre su ausencia en la lista de convocados de la Selección de El Salvador en estos primeros entrenamientos. También contó si se unirá al equipo en la próxima fecha FIFA, enfrentando a Bonaire, Argentina y Honduras en Estados Unidos.

El legionario cuscatleco fue una de las grandes ausencias para las primeras prácticas de la Selecta. El motivo de su falta no se trata ni de problemas físicos ni de una decisión exclusiva de David Dóniga, que cuenta con el ex Águila para su proyecto.

¿Por qué Jairo Henríquez no fue convocado con El Salvador?

“Realmente ya saben todo el tema de papeles, gracias a Dios se dio la oportunidad de establecer en el contrato una green card, entonces estoy en medio de un proceso de que no puedo salir de Estados Unidos, por eso no he podido estar con la selección”, declaró Jairo Henríquez en entrevista con El Gráfico.

Sobre su posible regreso a El Salvador, Jairo Henríquez compartió detalles sobre el proceso migratorio en curso: “Con el tema de migración, a más tardar a finales de marzo esté completado el proceso y pueda estar en el otro paso y uno ya pueda salir de Estados Unidos para estar con la selección de El Salvador“.

¿Estará Jairo Henríquez en los tres amistosos que jugará El Salvador?

Henríquez expresó su esperanza de ser considerado para la próxima fecha FIFA, señalando su disposición para representar a su país: “Esperamos que si en esta fecha FIFA el nuevo técnico lo ve bien, pueda estar ahí, poder defender nuevamente los colores de este país. Si no, estaré con la misma ilusión, de que cada vez que tenga la oportunidad daré lo mejor y no perder la oportunidad de estar en selección”.

En cuanto a la situación actual de la selección salvadoreña, Jairo Henríquez reflexionó sobre la rotación de entrenadores y la necesidad de estabilidad. “Creo que es un poco más de lo mismo, ya sabemos, el tema de no mantener a un entrenador mucho tiempo, de tomar decisiones a la carrera“.

“Es momento que cada jugador que sea convocado trate de dar la cara, de hacer lo mejor y cambiar todo este mal ambiente dentro de la cancha, con buenos resultados, y cambiarla la cara a la selección desde dentro de la cancha”, concluyó Henríquez.

