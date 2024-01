La Selección de Fútbol de El Salvador tendrá un inicio de 2024 más que especial. Su primer duelo del año no será ante otro combinado patrio, sino contra el Inter Miami, franquicia de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos que tiene a Lionel Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets entre sus filas, así como también al recién llegado Luis Suárez.

El uruguayo aún no ha disputado minutos con la escuadra norteamericana, algo lógico teniendo en cuenta que llegó en pleno mercado de pases y con la MLS 2024 aún no iniciada. Es por ello que, en caso de saltar al campo de juego contra La Selecta, no solo vestirá por vez primera su nueva camiseta, sino que también volverá a reunirse con La Pulga en el verde césped tras más de tres años.

La posibilidad de que esto ocurra ha generado una fuerte ilusión en los fanáticos salvadoreños, ya que podría suscitarse en su propio país y en un recinto tan icónico para Centroamérica como lo es el Estadio Cuscatlán (el de mayor capacidad del istmo). A raíz de eso, el elenco de Florida realizó una publicación en sus redes sociales que zanjaría el asunto de forma definitiva.

“Ahí vamos El Salvador“, fue el escueto mensaje que enviaron a través de sus cuentas oficiales. Si bien esta leyenda podría no significar demasiado, adquiere un nuevo valor considerando la foto sobre la que está montada: una con la dupla rioplatense de espaldas y abrazados. Las dudas sobre el arribo de ambos se empiezan a disipar cada vez más.

¿Cuál fue el último partido de Messi y Suárez juntos?

La última vez que el rosarino y el oriundo de Salto estuvieron codo a codo fue en un compromiso que retrotrae a los hinchas culés a un doloroso recuerdo. 14 de agosto del 2020. Cuartos de final de una accidentada UEFA Champions League 2019-20. Partido único. Estadio Da Luz de Lisboa, Portugal. Bayern Munich, ocho. Barcelona, dos.

Tras aquella abultada derrota, el oriental fue descartado de manera sorpresiva por Ronald Koeman, entrenador que llegó tras la partida de Setien (quien también dijo adiós tras aquel descalabro). El siguiente destino del sudamericano fue Atlético Madrid, donde tuvo un gran desempeño. A aquello le siguió Nacional de Montevideo, luego Gremio y, ahora, el Inter Miami.

¿Cuándo es el partido entre El Salvador e Inter Miami?

El encuentro tomará lugar el viernes 19 de enero a las 7 PM de Centroamérica (8 PM de Panamá y Miami). Será en el Estadio Cuscatlán y, según explicó Gerardo Martino (DT del elenco que tiene como dueño a David Beckham) en conferencia de prensa, supondrá un duelo que exigirá a sus dirigidos y que compone “una pretemporada que nos servirá el resto del año“.