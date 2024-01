En su segundo día de concentración con la selección de El Salvador, el técnico David Dóniga Lara abordó la composición del equipo para el próximo encuentro contra el Inter Miami de Messi. Dóniga Lara señaló que, aunque no se descarta la posibilidad de incorporar a más jugadores provenientes de ligas extranjeras, la nómina oficial para este partido estará principalmente conformada por aquellos futbolistas que participaron en el último campamento de la selección

Dicha decisión subraya la confianza del entrenador en el núcleo de jugadores que ha estado trabajando recientemente con el equipo nacional. Al mismo tiempo, la apertura a incluir a más elementos de ligas internacionales muestra una disposición a fortalecer y diversificar el conjunto salvadoreño con talento adicional. La estrategia de Dóniga Lara parece enfocarse en encontrar un equilibrio entre la cohesión del grupo actual y la inyección de nuevas habilidades y experiencias que pueden aportar los legionarios.

¿Qué dijo el DT de El Salvador sobre los legionarios?

Es importante tener en cuenta que el partido programado para el 19 de enero, en el que la selección de El Salvador se enfrentará a su rival, no se realizará en una fecha establecida por la FIFA. Por lo tanto, la posibilidad de incorporar a más jugadores legionarios al equipo salvadoreño depende completamente de la autorización de sus respectivos clubes.

“Como no es ventana FIFA, no podemos convocar a jugadores que no tengan permiso de los clubes, lo terminaremos de concretar en la semana. No puedo revelar el porcentaje de cuantos jugadores del campamento estarán por respeto a ellos pero ellos serán los primeros que sepan quienes van a ir convocados”, dijo el técnico de la selección salvadoreña.

Sobre los jugadores que llegaron al campamento, el estratega no reveló ninguna baja o elementos que arrastran lesión y todos están en óptimas condiciones si son elegibles para el compromiso ante el equipo de la MLS. “Los jugadores que están acá no han mostrado ninguna dolencia, por ahí alguno puede sufrir un golpe a una sobrecarga puntual pero en líneas generales todos están en situaciones óptimas”, sentenció David Dóniga.

Encuesta ¿Te han gustado los primeros pasos de David Dóniga en El Salvador? ¿Te han gustado los primeros pasos de David Dóniga en El Salvador? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo se anuncia la lista final para enfrentar al Inter Miami?

Es crucial destacar que la lista oficial de convocados para el enfrentamiento contra el Inter Miami se dará a conocer el domingo 14 de enero, luego de la conclusión de los partidos correspondientes a la primera fecha del Clausura 2024.

No obstante, es importante tener en cuenta que el encuentro entre Alianza y Once Deportivo ha sido reprogramado y se llevará a cabo el 14 de febrero, por lo que la participación de jugadores de dichos equipos en la nómina final podría no ser revelada en esta fecha inicial.

¡Atención, aficionados! Únanse a nuestro nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias. ¡No se lo pierdan!