¡Insólito! Un grave error causa un despido en El Salvador a pocos días de la Eliminatoria Mundialista

El Inter FA tomó una drástica decisión luego del bochornoso episodio vivido en el duelo de ante FAS por la jornada 8 de la Primera División de El Salvador, donde el equipo se presentó con apenas tres suplentes por un olvido administrativo. El club confirmó la separación de Juan Carlos Mejía, auxiliar técnico del primer equipo, tras responsabilizarlo de haber olvidado los carnés de nueve futbolistas durante el viaje desde Santa Tecla.

En un comunicado oficial, la institución catalogó la acción como una falta grave, ya que afectó directamente el rendimiento y la planificación deportiva frente al cuadro tigrillo. “El club reafirma su compromiso con la seriedad, el respeto y la responsabilidad en cada una de nuestras labores, siempre en busca del bienestar deportivo e institucional”, señaló el Inter FA al anunciar la salida de Mejía.

La situación dejó al equipo en una posición insólita en el estadio Quiteño, con apenas tres hombres en la banca y varios titulares habituales marginados por la falta de documentación reglamentaria. Entre los jugadores afectados se encuentran Diego Galdámez Coca, Alexis Montes Renderos, Eduardo Andrés Rivas y Ko Goto, quienes no pudieron ser elegibles para disputar el encuentro.

Publicidad

Publicidad

El contratiempo también generó retraso en la entrega de la alineación oficial a la cuarteta arbitral, lo que desató incertidumbre sobre si el partido podía llevarse a cabo con normalidad. Finalmente, se confirmó la realización del duelo, ya que el equipo contaba con los once jugadores titulares requeridos reglamentariamente, aunque sin la profundidad necesaria en el banquillo.

Publicidad

Este episodio ha causado fuertes críticas entre aficionados y analistas, quienes cuestionan la falta de profesionalismo en una institución que busca consolidarse en el fútbol salvadoreño. El error no solo impactó en lo deportivo, sino que también dejó en entredicho la organización interna del club.

Publicidad

Con la separación de Juan Carlos Mejía, el Inter FA tendrá que reestructurar su cuerpo técnico en plena competencia. La directiva ahora trabaja para dejar atrás el incidente y enfocarse en lo deportivo, aunque la mancha de este inusual suceso difícilmente se borrará en el corto plazo.