Hugo Pérez, entrenador y exseleccionador nacional de El Salvador, fue entrevistado por el Diario de dicho país, en el que dio a conocer varios detalles de su época como técnico de La Selecta y uno de los temas que se tocaron fueron las supuestas divisiones que había en el camerino.

La pregunta iba más que todo dirigida por los casos de los nacionalizados Alex Roldán y Eriq Zavaleta, que desde su llegada se convirtieron en lideres del vestuario salvadoreño, aunque un sector de la prensa de aquel país los catalogó de que esto causó un rompimiento.

Pérez aclaró la situación y el rol que ambos futbolistas desempeñaron cuando estuvieron en El Salvador, desmintiendo que fueran causantes de una división, incluso aseguró que Roldán y Zavaleta siempre lucharon para que la Federación cumpliera con los derechos del grupo y que no faltara nada.

La confesión de Hugo Pérez

“Roldán y Zavaleta peleaban por los jugadores nacionales, para que no los trataran como basura. Era una mentira que había división en el vestuario”, comenzó diciendo el entrenador de manera contundentes.

“No entiendo a la gente o los periodistas que dicen que Roldán y Zavaleta no tienen compromiso o no sienten la camiseta. Los que no sentían la camiseta fueron los que se vendieron por amaños“, agregó.

¿Qué pasó con Alex Roldán y Eriq Zavaleta?

Ambos jugadores presentaron su renuncia a la Selección de El Salvador desde el año pasado, en el que aseguraron que no tuvieron las condiciones esperadas y que no volverían hasta que hubiera un cambio en el trato de los federativos con los futbolistas.