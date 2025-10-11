Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Guatemala en alerta: Bolillo Gómez toma una decisión en El Salvador que puede costarle caro a Luis Fernando Tena

Los salvadoreños buscan reponerse luego de sus últimos resultados adversos.

javier pineda

Por Javier Pineda

El Bolillo Gómez prepara una sorpresa para recibir a Guatemala
El Bolillo Gómez prepara una sorpresa para recibir a Guatemala

La Selección de El Salvador volvió a tropezar en las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf, al caer 1-0 contra Panamá en el estadio Cuscatlán, un resultado que complica seriamente sus aspiraciones de clasificar al Mundial de 2026. El revés ha dejado a La Selecta en una posición incómoda en la tabla y sin margen de error de cara a lo que será su próximo compromiso.

El Salvador le muestra al mundo su enojo con la Concacaf y hace una fuerte denuncia que ensucia a Panamá: “Ladrón”

ver también

El Salvador le muestra al mundo su enojo con la Concacaf y hace una fuerte denuncia que ensucia a Panamá: “Ladrón”

El martes, los dirigidos por Hernán Darío “El Bolillo” Gómez tendrán una nueva oportunidad de reivindicarse cuando reciban a Guatemala en el mismo escenario capitalino. El duelo será crucial, pues se trata del último partido de local en esta fase, y los salvadoreños necesitan con urgencia sumar tres puntos para mantener viva la esperanza mundialista.

El Salvador con un nuevo convocado

Consciente de la situación y de las lesiones que han afectado al plantel, el técnico colombiano ha decidido reforzar la convocatoria con un nuevo elemento. Se trata de Kaino Falcao Casamalhuapa, defensor de la Selección Sub-20, quien se unirá al equipo mayor con la intención de aportar solidez en la línea de fondo.

Casamalhuapa, de 19 años, es un futbolista nacido en Estados Unidos, pero con raíces salvadoreñas. Actualmente milita en el Atlético Huila Sub-20 de Colombia, y previamente formó parte de clubes internacionales como el Hamsik AC de Eslovaquia, FCC Academy y TBURSC de Estados Unidos. Su perfil versátil y proyección a futuro lo convierten en una apuesta interesante para el cuerpo técnico.

Fuentes cercanas al combinado nacional aseguran que el joven zaguero se incorporará a los entrenamientos en las próximas horas, con la posibilidad real de ser opción en el encuentro frente a Guatemala, especialmente ante la falta de alternativas defensivas. Gómez confía en que su energía y mentalidad puedan sumar en un momento donde el grupo necesita impulso anímico.

Publicidad
La provocación de Concacaf a El Salvador tras el polémico gol que rompió la maldición de Panamá en el Cuscatlán

ver también

La provocación de Concacaf a El Salvador tras el polémico gol que rompió la maldición de Panamá en el Cuscatlán

El duelo entre El Salvador y Guatemala promete ser vibrante, no solo por la rivalidad histórica entre ambas selecciones, sino también por lo que representa para sus aspiraciones rumbo al Mundial 2026. La Selecta jugará con la presión de su público, sabiendo que solo la victoria puede mantener encendida la llama de la esperanza.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El Salvador y Guatemala en alerta: Thomas Christiansen y Panamá reciben noticia que les daría una ventaja ante Surinam
Panama

El Salvador y Guatemala en alerta: Thomas Christiansen y Panamá reciben noticia que les daría una ventaja ante Surinam

Darwin Lom usó dos palabras para mandar reproche a Luis Fernando Tena
Guatemala

Darwin Lom usó dos palabras para mandar reproche a Luis Fernando Tena

El dato de MisterChip que pone en alerta a Guatemala luego de dejar escapar la victoria contra Surinam
Guatemala

El dato de MisterChip que pone en alerta a Guatemala luego de dejar escapar la victoria contra Surinam

IA predice el resultado de Costa Rica vs. Nicaragua
Fútbol Internacional

IA predice el resultado de Costa Rica vs. Nicaragua

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo