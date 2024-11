Gabriel De Azevedo deja palabras que llenan de ilusión a la Selección de El Salvador

David Dóniga dio a conocer la convocatoria para los siguientes juegos de la Fecha FIFA de noviembre, en el que la Selección de El Salvador buscará ascender a la Liga A y en el que uno de los nombres ha sorprendido, en especial porque su presencia ha causado ilusión en el equipo.

Gabriel Pereira De Azevedo que nació en tierras salvadoreñas, pero es parte del Palmeiras de Brasil a sido tomado en cuenta en La Selecta y tendrá su debut, algo que ha causado mucha expectativa y según una entrevista de El Gráfico el jugador se siente igual, en especial porque cumplirá el sueño de su padre.

¿Naciste en San Miguel, sos salvadoreño, qué recordás de El Salvador?

El español mío es bueno, pero no lo hablo mucho. Me vine de pequeño, cuando terminó el contrato de mi papá y volvimos a Brasil. Desde entonces no he vuelto, pero el idioma lo hablo por lo que recuerdo y creo que es bueno.

¿Qué influencia tuvo tu papá, Fabrio de Acevedo, en tu carrera?

Mi papá siempre fue jugador profesional y desde niño yo tenía en mi corazón el deseo de ser futbolista. Perdí a mi papá cuando tenía 13 años, en un accidente, y desde ese momento me dije que el fútbol era lo que quería para mi vida. Ese fue un punto muy importante para mí.

¿Cómo llegas al Palmeiras?

Comencé mi carrera con 11 años en el futsal de la cuadra, y a los 12 ya empecé a jugar en la cancha. Estuve en Chapecoense hasta los 13, luego me cambié al Azuriz y a los 16 me prestaron al América Mineiro por un año. Después regresé y este año subí al profesional, en el sub-20. Fui titular con Azuriz y hace dos meses recibí la propuesta del Palmeiras, que fue muy buena, ya que es la mejor base del país en este momento.

¿Ha habido acercamientos de la FESFUT para que juegues con El Salvador?

Sí, ya tengo contacto con ellos. Es cuestión de tiempo. Quiero mucho ser parte de la Selecta porque es un sueño de niño. Mi papá jugó en El Salvador, yo nací en El Salvador, y por eso siento que debo jugar para El Salvador. No porque viva en Brasil voy a olvidarme de dónde soy.

¿Querés jugar con la selección de El Salvador?

Sin ninguna duda. Es un sueño.

¿Estás pendiente de la selección de El Salvador?

En Brasil es difícil porque no hay transmisión de los partidos de la CONCACAF, pero sí trato de seguir lo que puedo, como en Instagram. Las malas rachas son parte del fútbol, pero siempre hay que hacer lo mejor en la cancha para mejorar eso.