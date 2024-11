Nuevo legionario: futbolista de Palmeiras jugará para la Selección de El Salvador.

En los últimos años, la Selección de El Salvador ha optado por replicar una práctica común en varios países de Centroamérica: nacionalizar futbolistas de otros países, pero con raíces cuscatlecas, para sumar talento y ayudar al país a clasificar a un Mundial más de 40 años después.

Algunos ejemplos son Enrico Dueñas, Eriq Zavaleta, Alex Roldán, Erick Cabalceta o los hermanos Bryan, Mayer y Cristian Gil. Sin embargo, la gran mayoría de estas apuestas no tuvo el final esperado entre renuncias o peleas con el técnico de turno, en este caso David Dóniga.

Sin embargo, ello no le quita la ilusión a los aficionados salvadoreños de encontrar a un futbolista verdaderamente comprometido con la Selecta. Y en las últimas horas, esas esperanzas se renovaron con la aparición de una joven promesa.

¿Quién es el nuevo legionario que representará a El Salvador?

Se trata de Gabriel de Azevedo, un volante de contención de 1,80 m de altura nacido hace 19 años en el país centroamericano que milita en las inferiores de Palmeiras de Brasil . Y según le contó a El Gráfico, su mayor anhelo es vestir la camiseta de la Selección de El Salvador.

“Ya tengo contacto con la FESFUT. Es cuestión de tiempo. Quiero mucho ser parte de la Selecta porque es un sueño de niño. Mi papá jugó en El Salvador, yo nací en El Salvador, y por eso siento que debo jugar para El Salvador. No porque viva en Brasil voy a olvidarme de dónde soy”, aseguró.

El juvenil es hijo del brasileño Fabio de Azevedo, ex futbolista de Águila e Isidro Metapán, recordado sobre todo por haber hecho en 2007 el agónico gol que le dio su primer título al equipo santaneco, quien falleció en un accidente de tránsito en el año 2018.

“Siempre he jugado como mediocampista. Tengo facilidad para jugar con el balón y también me gusta moverme sin él, marcar y ayudar en labores defensivas. Me gusta mucho pisar el área y rematar“, se describió de Azevedo, quien tiene como referentes a Bruno Guimarães y Federico Valverde.

El ex Chapecoense, Azuriz y América Mineiro explicó que tiene “que sacar el pasaporte nuevo porque el resto ya lo tengo. Espero que todo se resuelva pronto, y estoy ansioso por jugar con El Salvador”.