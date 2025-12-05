“No sabemos”: El entrenador de Croacia sorprende con el análisis que hace de Panamá tras confirmarse su juego para el Mundial 2026

El entrenador de 59 años, Zlatko Dalić, ofreció sus primeras impresiones tras conocer el destino de Croacia en la Copa Mundial 2026, donde compartirá el Grupo L junto a Panamá, Inglaterra y Ghana. El técnico, nacido en Livno, Bosnia y Herzegovina, sabe que tendrá frente a sí a rivales con perfiles muy distintos, lo que exigirá al máximo a su selección desde el primer día.

Dalić, quien ha llevado a Croacia a resultados históricos en las dos últimas citas mundialistas, recordó la importancia de iniciar con firmeza. “Lo más importante es el primer juego, este equipo nos va a indicar cómo nos va a ir en el resto de la fase de grupos. Es uno de los mejores equipos del mundo, con una de las mejores ligas”, señaló el seleccionador en referencia a Inglaterra.

Zlatko Dalić analizó a Panamá

Sobre Panamá, el técnico reconoció que “no sabemos tanto, pero estaremos preparándonos para todo”, remarcando que en un Mundial “no hay nada fácil”, aseguró el estratega que no se mostró confiado a pesar de que su equipo es ampliamente favorito.

El estratega croata reiteró su carácter positivo pese a la dificultad del grupo. “Siempre soy un optimista”, afirmó, demostrando confianza en la capacidad de un equipo que ha mostrado carácter y consistencia en los últimos grandes torneos. Para Dalić, cada detalle contará en un grupo que mezcla potencia europea, orden africano y el crecimiento constante del fútbol centroamericano.

Con miras a la preparación, Dalić adelantó que buscarán partidos de fogueo que les permitan llegar con ritmo al debut. “Estaremos tratando en los próximos meses de conseguir amistosos y prepararnos también para ese partido ante Panamá”, comentó, consciente de que las primeras jornadas pueden marcar el rumbo del torneo para cada selección.

El seleccionador también reflexionó sobre las expectativas que rodean a Croacia tras sus brillantes actuaciones recientes. En Rusia 2018, el equipo alcanzó el subcampeonato, y en Qatar 2022 se quedó con el tercer lugar, consolidándose como una potencia mundial en cuanto a competitividad y resultados. Esa historia reciente, sin embargo, también genera presión.

“Mucho respeto, siempre esperemos que la próxima sea mejor todavía. Se espera mucho de Croacia por lo ocurrido en las últimas Copas del Mundo, pero yo no quiero ponerle más presión a mi grupo. No es fácil”, concluyó Dalić, pidiendo mesura pero dejando claro que su equipo llega con la ambición de seguir entre los grandes protagonistas del fútbol mundial.