Una de las caras que se afianzó en esta lista de la Selección de El Salvador para la gira en Asia es la Erick Cabalceta. El defensor nació en Costa Rica y hasta jugó para las selecciones Sub 20 y 21 de los ticos. Desde el 2022, se sumó al combinado cuscatleco y ahora es uno de los fijos que tiene Hugo Pérez en la plantilla del combinado nacional.

En entrevista con El Gráfico, el lateral contó como fue que se dio su convocatoria con los salvadoreños. Reveló que fue su padre quien le hizo acordarse de que existía la posibilidad de jugar para ellos y que la aprovechara, debido a que significaba una gran oportunidad para su carrera como jugador profesional.

“Cuando jugué en San Carlos con Christian (Martínez), vi que lo convocaron. Y un día mi papá me llamó y me dijo: ‘Acuérdese de que su abuela es salvadoreña y uno nunca sabe‘. Le dije a Christian que si puede haber algún tipo de contacto, pues bienvenido. A los días se contactaron conmigo para ir haciendo todos los trámites”, empezó contando.

Y agregó sobre como encaró esta posibilidad de jugar para los salvadoreños: “Lo tomé con madurez, porque es una selección. No es solo venir y jugar y ya. Es representar a todo un país. Lo tomé con alegría, orgullo y cuando ya me llegó la primera convocatoria, me puse bastante contento”.

Para finalizar, Cabalceta se puso a analizar a los próximos rivales Japón y Corea del Sur: “Son pruebas difíciles, pero no son excusas. Son fogueos de mucho nivel. Sí nos importa el resultado, obviamente, pero lo mejor es el tipo de experiencia antes de la Copa Oro. Son equipos a los que hay que tener cuidado. Nos van a exigir al máximo, tenemos que estar completamente concentrados por el bien de la selección y del país”.