La noche del miércoles tuvo un amargo final para la Liga Deportiva Alajuelense. En el último partido oficial de Bryan Ruiz como Rojinegro, sufrió un agónico empate 2-2 ante Olimpia, que se consagró campeón de la Liga Concacaf 2022 gracias al marcador global (5-4). Como consuelo, el conjunto de Fabián Coito —cuya continuidad pende de un hilo— disputará la Concachampions el próximo año.

Para entonces, Erick Cabalceta seguirá en el plantel, pues hace algunos días renovó su contrato con la institución presidida por Joseph Joseph luego de la renuncia de Fernando Ocampo. Y si bien no saltó al campo de juego del Alejandro Morera Soto, el defensa salvadoreño compareció ante la prensa luego del encuentro.

Uno de los medios presentes, Zona Técnica, le hizo una irrespetosa pregunta al seleccionado cuscatleco: "Entiendo que apenas estás llegando al equipo pero, ¿sos consciente que estás llegando a un equipo perdedor?". A lo que Cabalceta contestó: "No lo voy a tomar así, no puedo decir que la Liga es un equipo perdedor".

"Es que sí lo es, Erick", interrumpió el periodista. "Bueno, usted puede tener su perspectiva. No queremos polémica. Si usted lo ve así, respeto su perspectiva. Yo no llego a un equipo perdedor, no nos sentimos perdedores. Son cosas que pasan. Hay que cortar la racha, simple", respondió el defensa, visiblemente molesto.

La situación en lo interno del camerino

"Estamos golpeados, obviamente queríamos ser campeones. También queríamos que Bryan fuera campeón, pero son circunstancias del juego. Pedirle disculpas a la afición. No es que yo acabo de llegar, soy parte de esto y tomo con gran responsabilidad lo que está sucediendo", aseguró Cabalceta. Además, llamó a "cambiar el chip para lo que viene, venir con mentalidad ganadora, positiva y unidos, como es este camerino".