Hugo Pérez respondió sobre la ausencia de Dustin Corea y fue duro: "No encaja en este momento"

Una de las ausencias más llamativas en la lista de la Selección de El Salvador es la de Dustin Corea. El futbolista de Águila fue el goleador del torneo con 18 goles en 38 partidos y ahora es pretendido fuertemente por Alianza. Nada de esto hizo que Hugo Pérez decida llamarlo para la Selecta.

Al entrenador le volvieron a consultar por el mediocampista ofensivo y fue muy directo al momento de contestar. Aseguró que no tiene ningún problema con él, pero que su forma de juego no está dentro de los planes que tiene para el combinado nacional.

“Yo no tengo ningún problema con Dustin Corea y no lo tengo castigado. Él jugó con Águila como falso nueve. Para mí, no encaja en este momento en la Selección“, comenzó explicando en la entrevista que dio el programa de televisión Fanáticos+ de Canal 21.

Para finalizar la ronda de consultas sobre el futbolista de Águila, se le preguntó si no tiene características similares a otro de los citados y su contestación fue categórica: “Con todo respeto, no hay comparación entre él con Bryan Gil“.

Las declaraciones de Hugo Pérez no fueron tomadas de la mejor manera por los salvadoreños. Varios reclamaron que se le debería haber dado un lugar a Dustin, sobre todo por el excelente Clausura 2023 que disputó y en donde fue una de las máximas figuras.