Eric Acuña se mantiene convencido de mantener a El Salvador en el camino rumbo al Mundial

La Selección Femenina de El Salvador se prepara para uno de los partidos más importantes de su proceso, cuando enfrente a Trinidad y Tobago este viernes 17 de abril en un duelo decisivo de las eliminatorias rumbo al Campeonato CONCACAF W, torneo que otorga el pase al camino mundialista hacia Brasil 2027.

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En la previa, el técnico Eric Acuña dejó claro que su equipo está listo para afrontar el reto, incluso considerando las condiciones adversas fuera del campo. “La humedad ya sabíamos a qué nos enfrentábamos”, señaló, destacando que el grupo llega mentalizado para competir en un entorno exigente.

Orden y resiliencia, las claves de la Azul y Blanco

“Tenemos que ser un equipo muy organizado, reconocer muy bien los momentos del juego y aprovecharlos al máximo. A partir de eso, buscamos que El Salvador sea un equipo resiliente y ordenado. Tenemos que ser un equipo resiliente y ordenado”, afirmó, subrayando la importancia de la disciplina táctica.

Acuña también analizó al rival, al que calificó como un equipo rápido y con buenas herramientas ofensivas, aunque no exento de debilidades. La misión será clara: neutralizar sus fortalezas y explotar los espacios que puedan aparecer durante el encuentro.

El compromiso se disputará a las 4:00 de la tarde en el estadio Hasely Crawford, escenario donde El Salvador buscará sellar su clasificación. La ecuación es favorable: un empate o una victoria bastan para asegurar el boleto a la siguiente ronda.

Más allá del resultado, este partido representa una prueba de carácter para un grupo que ha venido creciendo y que busca consolidarse en el panorama regional. La oportunidad de avanzar en el proceso hacia el Mundial convierte este duelo en una auténtica final.

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Con la presión al máximo, pero con la confianza intacta, la Azul y Blanco femenina saldrá a la cancha con un objetivo claro: competir con inteligencia, sostener el orden colectivo y dar un paso firme hacia el sueño de seguir avanzando en el camino internacional.