Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
El Salvador

Eric Acuña se mantiene convencido de mantener a El Salvador en el camino rumbo al Mundial

El combinado salvadoreño busca la victoria en Trinidad y Tobago.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
Hay ilusión en La Selecta
© Diario El SalvadorHay ilusión en La Selecta

La Selección Femenina de El Salvador se prepara para uno de los partidos más importantes de su proceso, cuando enfrente a Trinidad y Tobago este viernes 17 de abril en un duelo decisivo de las eliminatorias rumbo al Campeonato CONCACAF W, torneo que otorga el pase al camino mundialista hacia Brasil 2027.

Contra rivales mundialistas: Yamil Bukele hace anuncio que ilusiona a todos en El Salvador

ver también

Contra rivales mundialistas: Yamil Bukele hace anuncio que ilusiona a todos en El Salvador

En la previa, el técnico Eric Acuña dejó claro que su equipo está listo para afrontar el reto, incluso considerando las condiciones adversas fuera del campo. “La humedad ya sabíamos a qué nos enfrentábamos”, señaló, destacando que el grupo llega mentalizado para competir en un entorno exigente.

Orden y resiliencia, las claves de la Azul y Blanco

“Tenemos que ser un equipo muy organizado, reconocer muy bien los momentos del juego y aprovecharlos al máximo. A partir de eso, buscamos que El Salvador sea un equipo resiliente y ordenado. Tenemos que ser un equipo resiliente y ordenado”, afirmó, subrayando la importancia de la disciplina táctica.

Acuña también analizó al rival, al que calificó como un equipo rápido y con buenas herramientas ofensivas, aunque no exento de debilidades. La misión será clara: neutralizar sus fortalezas y explotar los espacios que puedan aparecer durante el encuentro.

El compromiso se disputará a las 4:00 de la tarde en el estadio Hasely Crawford, escenario donde El Salvador buscará sellar su clasificación. La ecuación es favorable: un empate o una victoria bastan para asegurar el boleto a la siguiente ronda.

Más allá del resultado, este partido representa una prueba de carácter para un grupo que ha venido creciendo y que busca consolidarse en el panorama regional. La oportunidad de avanzar en el proceso hacia el Mundial convierte este duelo en una auténtica final.

Publicidad
“No me gusta poner pretextos”: Yamil Bukele conoce postura de cara al próximo proceso mundialista de El Salvador

ver también

“No me gusta poner pretextos”: Yamil Bukele conoce postura de cara al próximo proceso mundialista de El Salvador

Con la presión al máximo, pero con la confianza intacta, la Azul y Blanco femenina saldrá a la cancha con un objetivo claro: competir con inteligencia, sostener el orden colectivo y dar un paso firme hacia el sueño de seguir avanzando en el camino internacional.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Premundial Concacaf W 2026: qué necesitan Costa Rica, Guatemala, Panamá y El Salvador para clasificar
Concacaf

Premundial Concacaf W 2026: qué necesitan Costa Rica, Guatemala, Panamá y El Salvador para clasificar

El Bolillo Gómez recibe el mensaje que tanto esperaba sobre la lesión de Brayan Gil
El Salvador

El Bolillo Gómez recibe el mensaje que tanto esperaba sobre la lesión de Brayan Gil

El Salvador en alerta: Baltika da un nuevo reporte de la lesión de Brayan Gil
El Salvador

El Salvador en alerta: Baltika da un nuevo reporte de la lesión de Brayan Gil

Desde Rusia llega la actualización de la lesión de Brayan Gil que tiene en vilo a El Salvador
El Salvador

Desde Rusia llega la actualización de la lesión de Brayan Gil que tiene en vilo a El Salvador

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo