La Selección de Fútbol Masculino de El Salvador ha logrado meterse en las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, evento en el que están siendo los organizadores. Luego de empatar a uno ante México, los cuscatlecos lograron situarse por encima de República Dominicana y acabar como escoltas del Grupo A. Este martes, se dirimirán el pase a la final ante Costa Rica.

Previo a ese acontecimiento, la polémica se ha suscitado. La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) emitió un comunicado a primera hora de este lunes, donde señaló a Enrico Dueñas Hernández; Elmer Bonilla y Adriel Martínez por “abandonar (…) sin autorización la concentración“ en la noche del 30 de junio, resolviendo su separación del plantel y el regreso a sus respectivos clubes.

Enrico Dueñas le responde a FESFUT

El nacido en Países Bajos no se quedó de brazos cruzados ante una situación, aduce, inexistente. Es por ello que también redactó un mensaje en sus redes sociales, desmintiendo por completo lo que han manifestado desde la casa madre nacional del deporte rey. “En estos momentos mucha gente, sin saber la verdad de los hechos, me está culpando por algo que simplemente no es cierto“, comienza la misiva.

“Están manchando mi nombre sin investigar nada. La noche del 30 de junio yo estuve en mi habitación en La Villa Selecta. Dormí ahí. Mis compañeros lo saben, incluso se lo dijeron al técnico en reiteradas ocasiones. Pero por alguna razón eso no se tomó en cuenta“, prosiguió el joven que actualmente se desempeña en el Cartagena B de España.

“Mi conciencia está limpia y no tengo nada que esconder a nadie. Espero que la verdad salga a la luz y mi nombre quede limpio“, concluye lo expedido por Enrico Dueñas, quien ya está en camino a Amsterdam en un vuelo con escala en Houston.