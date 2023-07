La Selección de Costa Rica todavía no levanta cabeza en esta Copa Oro 2023. Tras perder en el primer encuentro ante Panamá (1-2), tampoco pudo ante EL Salvador (0-0) y las dudas crecieron con Luis Fernando Suárez al mando del equipo. Sin embargo, no todo está terminado y se definirá todo en la tercera jornada del Grupo C. A continuación, presentaremos lo que necesiLa Sele para avanzar a los cuartos de final de esta edición de la Copa Oro.

Recordemos que en este Grupo C, la Selección de Panamá es líder de la tabla con seis puntos tras sumar dos triunfos consecutivos, seguido de Martinica que tiene tres unidades, mientras El Salvador y Costa Rica con tercero y cuarto, respectivamente, con un punto cada uno. Ahora los ticos están comprometidos de ir a ganar en la última fecha contra Martinica para poder clasificar a los cuartos de final en la Copa Oro.

¿Qué necesita Costa Rica para clasificar a los cuartos de final de la Copa Oro?

Sobre este escenario, la Selección de Costa Rica dirigida por Luis Fernando Suárez, necesita únicamente un triunfo para poder meterse en la siguiente fase, cualquier resultado que termine con los ticos adelante en la pizarra le permitirá meterse en cuartos de final, siempre y cuando El Salvador no gane y la diferencia de gol no termine favoreciendo a los cuscatlecos.

Es evidente que depender de uno mismo es el mejor escenario posible para una clasificación, el tema es que parece no ser una buena señal para Costa Rica depender de ellos por cómo vienen jugando. El equipo no transmite ni seguridad, ni confianza y además un entorno negativo entre la prensa, afición y Luis Fernando Suárez. Al final, los resultados marcarán el camino para los ticos.