El Salvador vs. Inter Miami: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de la Selecta

La Selección de El Salvador iniciará el 2024 a lo grande. Este viernes, recibirá al Inter Miami de Lionel Messi en un partido amistoso sin precedentes para el país —también visitado por leyendas como Diego Maradona (2006) o Pelé (1971)—, pero que les servirá al debutante David Dóniga y a sus pupilos como preparación para las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial 2026.

El Salvador vs. Inter Miami: ¿Cuándo juegan, a qué hora y en qué canal ver el partido?

La Selecta e Inter Miami se verán las caras mañana, viernes 19 de enero, a las 19:00 horas de El Salvador y el resto de Centroamérica (20:00 de Panamá), en el Estadio Cuscatlán. Recordemos que las puertas de dicho inmueble se abrirán al público a partir de las 12:00 del mediodía y no habrá parqueos.

El encuentro, que tendrá a Iván Barton como árbitro, será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO en toda la región por los siguientes canales de TV y servicios de streaming.

El Salvador: Canal 4 y TCS Go! (plataforma disponible exclusivamente en territorio salvadoreño)

Canal 4 y TCS Go! (plataforma disponible exclusivamente en territorio salvadoreño) Estados Unidos: MLSsoccer.com (inglés) y MLSes.com (español)

MLSsoccer.com (inglés) y MLSes.com (español) Costa Rica: MLSes.com

MLSes.com Guatemala: MLSes.com

MLSes.com Honduras: MLSes.com

MLSes.com Nicaragua: MLSes.com

MLSes.com Panamá: MLSes.com

*La transmisión del evento a través de la web de la MLS será completamente gratis. Únicamente deberá brindar su correo electrónico para acceder.

El Salvador vs. Inter Miami: cómo llega la Selecta

A pesar del carácter amistoso del juego y las estrellas que habrá enfrente, la afición nacional estará atenta al desempeño de la Azul y Blanco en el estreno del técnico español David Dóniga, quien reemplazó a su compatriota Rubén de la Barrera —hoy en Vizela de Portugal— tras su desprolija salida al cabo de 89 días en el cargo.

En cuanto al equipo, cerró el 2023 en el puesto 78 del ránking FIFA y con dos flojos empates 1-1 ante Curazao, llegando a una racha de poco más de un año y siete meses sin conocer la victoria. La última vez que ganó fue el 4 de junio de 2022, cuando le propinó un 3-1 a Granada en la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf.

Además, recientemente sufrió un duro golpe al descender a la Liga B de dicho torneo luego de quedar último en el Grupo A: inició con una derrota 2-1 frente a Martinica, igualó 0-0 con Costa Rica, 2-2 con Panamá, cayó 2-0 contra Guatemala, Trinidad y Tobago le remontó 3-2 y culminó su participación empatando 0-0 con Martinica.

El Salvador vs. Inter Miami: cómo llegan las Garzas

Por el contrario a los cuscatlecos, la franquicia de la MLS viene de vivir el mejor año —o, mejor dicho, semestre— de su joven historia gracias a los fichajes de Lionel Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets. El flamante campeón del mundo con la Selección Argentina le dio un salto cualitativo inmenso al equipo con sus 11 goles y 5 asistencias, guiándolo a su primer título: la Leagues Cup.

Si bien no opacan la gesta, lo cierto es que quedaron objetivos por cumplir: no pudieron meterse en los playoffs al terminar penúltimos en la Conferencia Este, con 34 puntos, y también perdieron 2-1 en la final de la US Open Cup frente al Houston Dynamo del panameño Adalberto Carrasquilla.

El amistoso con El Salvador, para el cual estará disponible su último refuerzo estrella, Luis Suárez, será el primero de su gira internacional: se medirán a FC Dallas, Al-Hilal, Hong Kong, Vissel Kobe y Newell’s, pero el plato fuerte será el partido con el Al-Nassr del 1 de febrero por la presencia de Cristiano Ronaldo.

