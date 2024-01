A pocos días de que la Selección de El Salvador reciba al Inter Miami de Lionel Messi, van saliendo a la luz los últimos detalles en torno a la organización del histórico amistoso que el próximo viernes 19 de enero, a partir de las 7:00 p.m., albergará el Estadio Cuscatlán.

Según pudo corroborar El Gráfico, el árbitro del partido será el cuscatleco Iván Barton, quien tiene vasta experiencia a nivel Concacaf e internacional. Sin ir más lejos, recientemente pitó juegos en donde dijeron presente figuras de la talla de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o Neymar.

Al ternado como mejor silbatero de 2023 por la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol) lo acompañarán los asistentes Jonathan Morán y Francisco Zumba, además de Ismael Cornejo como cuarto árbitro.

¿Cómo le fue a Iván Barton con Lionel Messi en cancha?

Iván Barton volverá a pitar un encuentro de Inter Miami tras hacerlo por última vez el 2 de agosto, en los dieciseisavos de final de la Leagues Cup 2023. Aquel día, en el DRV PNK Stadium, sancionó un dudoso penal contra Josef Martínez y le sacó una tarjeta amarilla al astro argentino en el triunfo 3-1 de las Garzas sobre Orlando City.

Pero se desató la polémica cuando decidió no expulsarlo: “No me importa que fuera Messi, debió ver la segunda amarilla. Eso afecta el juego. El partido debe ser justo y no fue así. Asumimos nuestra responsabilidad, está bien, perdimos, estamos frustrados, pero tengo que decirlo, no se puede ocultar este tipo de situación”, externó el DT rival, Óscar Pareja.

Tiempo después, Barton se refirió a sus interacciones con Messi en diálogo con elsalvador.com: “No puedo decir qué me dijo o qué hablamos (…) Mentiría si digo que es un jugador cualquiera, no, verdad, no. Las estadísticas y el fútbol son así, hay que reconocerle a cualquiera lo que hace, lo que ha ganado”.

¿Qué torneos dirigió Iván Barton?

Además de impartir justicia en la última final de la Liga Mayor de El Salvador entre Águila y Jocoro, lo cierto es que Barton tiene una amplia hoja de vida: estuvo, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos 2020, el Mundial de Qatar 2022, las Copas Oro 2019, 2021 y 2023 y el Mundial de Clubes 2022.

