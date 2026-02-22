Es tendencia:
Dónde ver a El Salvador Sub-20 vs. Guayana Francesa por el debut en las Clasificatorias al Premundial de Concacaf

La Selecta chocará con Guayana Francesa en el arranque de las Clasificatorias rumbo al Premundial Sub-20 de Concacaf 2026.

Maximiliano Mansilla

Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de La Selecta Sub-20 vs. Guayana Francesa.
© FESFIUTCuándo, a qué hora y dónde ver el partido de La Selecta Sub-20 vs. Guayana Francesa.

La Selección de Salvador pone primera ante Guayana Francesa en las Clasificatorias al Premundial Sub-20 de Concacaf 2026 que se disputan del 23 de febrero al 4 de marzo en tres sedes diferentes (Nicaragua, Costa Rica y Curazao).

El objetivo es claro: arrancar con victoria en un formato que no da margen, ya que solo el ganador de cada uno de los seis grupos avanzará al Campeonato Sub-20 que clasifica al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos 2028.

¿Cuándo juega El Salvador Sub-20 vs. Guayana Francesa?

  • Torneo: Clasificatorias Sub-20 de Concacaf – Grupo A, Jornada 1
  • Partido: El Salvador vs. Guayana Francesa
  • Fecha: lunes 23 de febrero de 2026
  • Hora: 8:00 p.m. de El Salvador
  • Sede: Managua, Nicaragua

Dónde ver EN VIVO el partido en Centroamérica

Concacaf indica que la transmisión de los partidos de las Clasificatorias Sub-20 va en vivo por Disney+ para toda Centroamérica.

“Me recuerda a Rafa Márquez”: ex compañero del ídolo de Barcelona se rinde ante una joya de El Salvador

Así llega El Salvador: viaje, DT y jugadores a seguir

El Salvador ya está instalado en Managua con el plantel y el cuerpo técnico encabezado por Erick Dawson Prado. Se ubica en el Grupo A junto a Surinam, Belice, Saint-Martin, Granada y Guayana Francesa.

Entre los nombres a seguir en la nómina salvadoreña aparecen futbolistas con rodaje en clubes del país y también en el exterior, como Eric Velásquez (New York Red Bulls), Johan Ortiz (Sporting Kansas City) o Gabriel Arnold (LA Galaxy).

Publicidad

Convocados de El Salvador Sub-20 para las Clasificatorias Concacaf 2026

Porteros

  • Peter Cornejo (LA Surf)
  • Marvin Díaz (Alianza FC)
  • Máximo Sandoval (CD Hércules)

Defensores

  • Matías Alas (Alianza FC)
  • Hugo Aguilar (Isidro Metapán)
  • Eric Velásquez (New York Red Bulls)
  • Jonathan Aguirre (North Carolina FC)
  • Jonathan Polio (Oakland Roots)
  • Jonathan López (Isidro Metapán)
  • Óscar Delgado (CD FAS)
Publicidad

Mediocampistas

  • Diego Peña (Alianza FC)
  • Gerson Robles (Municipal Limeño)
  • Johan Ortiz (Sporting Kansas City)
  • Gabriel Arnold (LA Galaxy)
  • Jefferson Roque (CD Platense)

Delanteros

  • Cristian Coreas (San Diego University)
  • William Bonilla (North Carolina FC)
  • Uriel Miranda (Isidro Metapán)
  • Luis Tobar (Alianza FC)
  • Wilber Díaz (Isidro Metapán)
  • Brandon Ramírez (Juventud Independiente)
Publicidad

Cómo sigue el camino de El Salvador tras el debut

  • Miércoles 25 de febrero: El Salvador vs. San Martín
  • Viernes 27 de febrero: El Salvador vs. Granada
  • Domingo 1 de marzo: El Salvador vs. Belice
  • Martes 3 de marzo: El Salvador vs. Surinam

