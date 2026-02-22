Dónde ver a El Salvador Sub-20 vs. Guayana Francesa por el debut en las Clasificatorias al Premundial de Concacaf

La Selección de Salvador pone primera ante Guayana Francesa en las Clasificatorias al Premundial Sub-20 de Concacaf 2026 que se disputan del 23 de febrero al 4 de marzo en tres sedes diferentes (Nicaragua, Costa Rica y Curazao).
El objetivo es claro: arrancar con victoria en un formato que no da margen, ya que solo el ganador de cada uno de los seis grupos avanzará al Campeonato Sub-20 que clasifica al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos 2028.
¿Cuándo juega El Salvador Sub-20 vs. Guayana Francesa?
- Torneo: Clasificatorias Sub-20 de Concacaf – Grupo A, Jornada 1
- Partido: El Salvador vs. Guayana Francesa
- Fecha: lunes 23 de febrero de 2026
- Hora: 8:00 p.m. de El Salvador
- Sede: Managua, Nicaragua
Dónde ver EN VIVO el partido en Centroamérica
Concacaf indica que la transmisión de los partidos de las Clasificatorias Sub-20 va en vivo por Disney+ para toda Centroamérica.
Así llega El Salvador: viaje, DT y jugadores a seguir
El Salvador ya está instalado en Managua con el plantel y el cuerpo técnico encabezado por Erick Dawson Prado. Se ubica en el Grupo A junto a Surinam, Belice, Saint-Martin, Granada y Guayana Francesa.
Entre los nombres a seguir en la nómina salvadoreña aparecen futbolistas con rodaje en clubes del país y también en el exterior, como Eric Velásquez (New York Red Bulls), Johan Ortiz (Sporting Kansas City) o Gabriel Arnold (LA Galaxy).
Convocados de El Salvador Sub-20 para las Clasificatorias Concacaf 2026
Porteros
- Peter Cornejo (LA Surf)
- Marvin Díaz (Alianza FC)
- Máximo Sandoval (CD Hércules)
Defensores
- Matías Alas (Alianza FC)
- Hugo Aguilar (Isidro Metapán)
- Eric Velásquez (New York Red Bulls)
- Jonathan Aguirre (North Carolina FC)
- Jonathan Polio (Oakland Roots)
- Jonathan López (Isidro Metapán)
- Óscar Delgado (CD FAS)
Mediocampistas
- Diego Peña (Alianza FC)
- Gerson Robles (Municipal Limeño)
- Johan Ortiz (Sporting Kansas City)
- Gabriel Arnold (LA Galaxy)
- Jefferson Roque (CD Platense)
Delanteros
- Cristian Coreas (San Diego University)
- William Bonilla (North Carolina FC)
- Uriel Miranda (Isidro Metapán)
- Luis Tobar (Alianza FC)
- Wilber Díaz (Isidro Metapán)
- Brandon Ramírez (Juventud Independiente)
Cómo sigue el camino de El Salvador tras el debut
- Miércoles 25 de febrero: El Salvador vs. San Martín
- Viernes 27 de febrero: El Salvador vs. Granada
- Domingo 1 de marzo: El Salvador vs. Belice
- Martes 3 de marzo: El Salvador vs. Surinam