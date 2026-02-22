Dónde ver a El Salvador Sub-20 vs. Guayana Francesa por el debut en las Clasificatorias al Premundial de Concacaf

La Selección de Salvador pone primera ante Guayana Francesa en las Clasificatorias al Premundial Sub-20 de Concacaf 2026 que se disputan del 23 de febrero al 4 de marzo en tres sedes diferentes (Nicaragua, Costa Rica y Curazao).

El objetivo es claro: arrancar con victoria en un formato que no da margen, ya que solo el ganador de cada uno de los seis grupos avanzará al Campeonato Sub-20 que clasifica al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos 2028.

¿Cuándo juega El Salvador Sub-20 vs. Guayana Francesa?

Torneo : Clasificatorias Sub-20 de Concacaf – Grupo A, Jornada 1

: Clasificatorias Sub-20 de Concacaf – Grupo A, Jornada 1 Partido : El Salvador vs. Guayana Francesa

: El Salvador vs. Guayana Francesa Fecha : lunes 23 de febrero de 2026

: lunes 23 de febrero de 2026 Hora : 8:00 p.m. de El Salvador

: 8:00 p.m. de El Salvador Sede: Managua, Nicaragua

Dónde ver EN VIVO el partido en Centroamérica

Concacaf indica que la transmisión de los partidos de las Clasificatorias Sub-20 va en vivo por Disney+ para toda Centroamérica.

Así llega El Salvador: viaje, DT y jugadores a seguir

El Salvador ya está instalado en Managua con el plantel y el cuerpo técnico encabezado por Erick Dawson Prado. Se ubica en el Grupo A junto a Surinam, Belice, Saint-Martin, Granada y Guayana Francesa.

Entre los nombres a seguir en la nómina salvadoreña aparecen futbolistas con rodaje en clubes del país y también en el exterior, como Eric Velásquez (New York Red Bulls), Johan Ortiz (Sporting Kansas City) o Gabriel Arnold (LA Galaxy).

Convocados de El Salvador Sub-20 para las Clasificatorias Concacaf 2026

Porteros

Peter Cornejo (LA Surf)

Marvin Díaz (Alianza FC)

Máximo Sandoval (CD Hércules)

Defensores

Matías Alas (Alianza FC)

Hugo Aguilar (Isidro Metapán)

Eric Velásquez (New York Red Bulls)

Jonathan Aguirre (North Carolina FC)

Jonathan Polio (Oakland Roots)

Jonathan López (Isidro Metapán)

Óscar Delgado (CD FAS)

Mediocampistas

Diego Peña (Alianza FC)

Gerson Robles (Municipal Limeño)

Johan Ortiz (Sporting Kansas City)

Gabriel Arnold (LA Galaxy)

Jefferson Roque (CD Platense)

Delanteros

Cristian Coreas (San Diego University)

William Bonilla (North Carolina FC)

Uriel Miranda (Isidro Metapán)

Luis Tobar (Alianza FC)

Wilber Díaz (Isidro Metapán)

Brandon Ramírez (Juventud Independiente)

Cómo sigue el camino de El Salvador tras el debut