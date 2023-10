Erick Cabalceta, uno de los destacados defensores de la selección de El Salvador, abordó el tema sobre su no convocatoria bajo la dirección del nuevo técnico de la escuadra nacional, Rubén de la Barrera. Cabalceta, con una trayectoria sólida en el fútbol y una presencia notoria en la defensa salvadoreña dejó un mensaje en sus redes sociales que luego fue eliminado.

Hasta el momento, el defensor ha confirmado que no ha recibido una convocatoria oficial por parte del nuevo estratega, marcando un punto de incertidumbre en su participación en los próximos compromisos con la selección. A pesar de su destacada trayectoria y experiencia en el fútbol nacional e internacional, la situación actual plantea preguntas acerca de su papel en la renovación y estructuración que busca llevar a cabo Rubén de la Barrera en el equipo salvadoreño.

¿Qué dijo Erick Cabalceta?

“Para los que me han preguntado, porque ya son muchos, si el profe de la selección (Rubén de la Barrera) me ha llamado, en lo personal no; sé que a muchos los ha llamado ¡pero a mí no! Que el Señor les bendiga mucho“, explicó Cabalceta en su cuenta oficial de X. Aunque posteriormente eliminaría dicho mensaje.

Erick Cabalceta es conocido por su habilidad defensiva, su capacidad para anticipar jugadas y su liderazgo en la cancha. Estas cualidades lo han convertido en un elemento fundamental para su club y, por supuesto, en un jugador con un gran valor para la selección de El Salvador.

Recordemos que Erick Cabalceta fue titular indiscutible en el encuentro más reciente de la selección de El Salvador en la Liga de Naciones, disputado el 10 de septiembre frente a Trinidad y Tobago. En este enfrentamiento, que tuvo lugar en el estadio ‘Mágico’ González, la selección nacional sufrió una derrota por 2-3.