El entrenador español, Rubén de la Barrera, dejó perplejos a muchos al anunciar su dimisión como director técnico de la selección nacional de El Salvador este lunes, tan solo tres meses después de asumir el cargo. Su salida se produce sin haber logrado asegurar ninguna victoria durante su breve mandato, lo que añade un componente de sorpresa a su renuncia. En ese sentido, Bryan Tamacas se expresó sobre esta salida del estratega europeo.

El anuncio de la renuncia de Rubén de la Barrera subraya la naturaleza cambiante y a menudo impredecible del mundo del fútbol, un ámbito donde las oportunidades profesionales y los retos en el campo pueden experimentar giros drásticos en un corto periodo. Esta decisión del técnico español, que apunta a un retorno al Viejo Continente, no solo cierra un capítulo en su trayectoria con la selección salvadoreña, sino que también presagia el inicio de una nueva etapa en su carrera.

Es fundamental destacar que Rubén de la Barrera tomó las riendas de la Selecta el 19 de septiembre, encabezando al equipo en cuatro encuentros en los cuales lamentablemente no pudo obtener la victoria. A lo largo de su breve gestión, De la Barrera no logró romper la racha negativa de la selección mayor salvadoreña, que ya arrastraba más de un año sin conseguir triunfos bajo la dirección de su antecesor, Hugo Pérez.

¿Qué dijo Bryan Tamacas sobre Rubén de la Barrera?

“También no soy quién para juzgar si decir si está bien o está mal, al final cada quien sabe sus decisiones y sabe porque él tomó la decisión de irse. Para mí es una buena persona, lo conocí y el poco tiempo que vine una buena persona y ahora está en otro lado desearle lo mejor y que lo que venga para nosotros sea bueno, porque venimos años atrás y ahora se va otro técnico más“, aseveró Bryan Tamacas.

“El venía de otro tipo de formación de jugadores y lastimosamente y es la verdad y que me digan lo que me digan pero lastimosamente tenemos una formación que llegar a salir a mayor que te enseñan como perfilarse como tienes que controlar y que Vos ves en un entrenamiento Que les cuesta el entrenamiento. Él nos hablaba y hablaba y a veces uno quedaba en la luna“, sentenció Bryan Tamacas.

¿Qué dijo Rubén de la Barrera tras su salida de El Salvador?

“La verdad es que en El Salvador me he sentido como pez en el agua, dejo muchísimos amigos, y recientemente se ponen en contacto conmigo un club de Primera División de una liga importante y me transmiten el deseo de contar conmigo. Le transmito la situación a la Federación y desde ese momento llegamos al actual“; compartió Rubén de la Barrera.

“Es una decisión complicada, he tenido la fortuna de conocer buenas personas en El Salvador. Ojalá este momento no se hubiese producido, pero el fútbol dispone de sus propios tiempos, las posibilidades surgen. A veces cuando estás sin equipos, a veces cuando estás en plena faena“, prosiguió el ibérico, que se marchará junto a Manu Torres, por lo que la Sub-20 tampoco tendrá timonel.

¡Atención, aficionados! Únanse a nuestro nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias. ¡No se lo pierdan!