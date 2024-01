El mensaje de Fernando Palomo sobre el premio The Best ganado por Lionel Messi

El periodista de El Salvador Fernando Palomo estuvo muy atento a lo que fueron los premiosThe Best 2023 en donde Lionel Messi se terminó llevando el galardón como el mejor jugador de dicho año calendario. Evidentemente hubo muchos comentarios negativos sobre lo que fue esta entrega y el comunicador salvadoreño fue bastante contundente en sus redes sociales con el siguiente mensaje.

Un dato no menor es que este premio recientemente otorgado a Lionel Messi significó el 57º galardón individual en su carrera, uniéndose a las ocho ocasiones en que ha sido honrado con el Balón de Oro, además de haber sido reconocido como el Mejor Jugador del Mundial, logros que alcanzó en las ediciones de Brasil 2014 y Qatar 2022.

¿Cuál fue el mensaje de Fernando Palomo?

“La definición de “EL MEJOR” como lo dice el premio “The Best” se entiende a partir de quien es el mejor jugador del mundo cuando te ponen una papeleta para votar. Muchos siguen creyendo que es Messi, tantos como para darle el premio otra vez. Así se entiende mejor”, escribió Fernando Palomo en su cuenta oficial de X.

“Modric, Salah, Kane, Mbappe, Medel, Memo Ochoa, Jovetic, Heung Min Son, van Dijk, Lewandowski, Andy Robertson, Oblak, Xhaka, Valverde. Todos capitanes que votaron a Messi. Punto y aparte“, sentenció, Palomo en su cuenta de X.

¿Cómo se votó en los Premios The Best 2023?

Conforme a la información facilitada por el portal oficial de la FIFA, el periodo de elegibilidad para los premios masculinos, incluyendo el The Best al Jugador de la FIFA, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino y The Best al Guardameta de la FIFA, se extendió desde el 19 de diciembre de 2022 hasta el 20 de agosto de 2023. En contraste, en el caso de los premios femeninos, dicho periodo abarcó desde el 1 de agosto de 2022 hasta el 20 de agosto de 2023, coincidiendo con la culminación de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023.

El proceso de selección para los laureados con los premios The Best al Jugador de la FIFA es llevado a cabo por un jurado de alcance global. Dicho jurado está compuesto por figuras prominentes del mundo del fútbol, incluyendo a los entrenadores en funciones de las selecciones nacionales masculinas y femeninas de cada país. A estos se suman los capitanes actuales de estas selecciones, aportando su visión y experiencia directa desde el terreno de juego

Además, un periodista especializado de cada nación con una selección nacional participa, ofreciendo una perspectiva mediática y analítica. Complementando esta diversidad de voces, aficionados de fútbol de todo el mundo, registrados en FIFA.com, también tienen la oportunidad de emitir sus votos.

