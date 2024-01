Guatemala | Así votó la Selección de Guatemala en los Premios The Best 2023

En la jornada de este lunes, se celebró la prestigiosa ceremonia de los premios The Best de la FIFA, destacando la consagración del futbolista argentino Lionel Messi, quien actualmente defiende los colores del Inter Miami FC. El argentino fue distinguido como el mejor jugador del mundo en el último año, superando a figuras como Erling Haaland y Kylian Mbappé, en un evento de gran relevancia que tuvo lugar en Londres. Y desde Fútbol Centroamérica repasaremos cómo votaron los representantes de la Selección de Guatemala.

Según la información proporcionada por el portal oficial de la FIFA, el periodo de elegibilidad para los premios masculinos, como el The Best al Jugador de la FIFA, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino y The Best al Guardameta de la FIFA, abarcó desde el 19 de diciembre de 2022 hasta el 20 de agosto de 2023. En contraste, para los premios femeninos, este periodo comprendió desde el 1 de agosto de 2022 hasta el 20 de agosto de 2023, coincidiendo con la fecha de la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023.

La selección de los galardonados con los premios The Best al Jugador de la FIFA es realizada por un jurado internacional. Este está integrado por los actuales entrenadores de las selecciones nacionales, tanto masculinas como femeninas, los capitanes actuales de dichas selecciones, un periodista especializado de cada país representado por una selección nacional, y aficionados de todo el mundo que estén registrados en FIFA.com.

¿Cómo votó Guatemala en estos Premios The Best 2023?

Para Guatemala, los encargados de emitir su voto en la rama masculina fueron Luis Fernando Tena y José Pinto. En lo que respecta a la categoría femenina, las votaciones estuvieron a cargo de Karla Alemán y María Monterroso. A continuación, desde Fútbol Centroamérica, compartimos los detalles de cómo se distribuyeron estos votos en las diversas categorías.

Luis Fernando Tena

Mejor Jugador : Erling Haaland, Bernardo Silva e Ilkay Gundogan.

: Erling Haaland, Bernardo Silva e Ilkay Gundogan. Mejor Entrenador : Pep Guardiola, Simone Inzaghi y Luciano Spalleti.

: Pep Guardiola, Simone Inzaghi y Luciano Spalleti. Mejor Portero: Thibaut Courtois, Ederson y Yassine Bounou.

José Carlos Pinto

Mejor Jugador : Lionel Messi, Kylian Mbappé y Kevin De Bruyne

: Lionel Messi, Kylian Mbappé y Kevin De Bruyne Mejor Entrenador : Pep Guardiola, Luciano Spalleti y Xavi.

: Pep Guardiola, Luciano Spalleti y Xavi. Mejor Portero: Ederson, Thibaut Courtois y Marc-André ter Stegen.

Lionel Messi sigue en lo más alto

Este reconocimiento otorgado a Lionel Messi representa su premio individual número 57, añadiéndose a las ocho ocasiones en que ha conquistado el Balón de Oro, así como a sus distinciones como Mejor Jugador en un Mundial, honores que obtuvo tanto en Brasil 2014 como en Qatar 2022.

Durante la primera parte del año, el jugador brilló en el PSG, consiguiendo su segunda Ligue 1 con el equipo parisino, aunque no pudieron avanzar en la Champions League. Posteriormente, en julio, hizo su debut con el Inter Miami, participando en 15 encuentros, anotando 11 goles y aportando 5 asistencias, ganando la Leagues Cup.

