A finales de mayo, Duvier Riascos fue anunciado como nuevo refuerzo del Club Deportivo Águila para el Torneo Apertura 2023 y la Copa Centroamericana. Sin embargo, los meses previos a que se concretara su regreso a la Liga Mayor de El Salvador estuvieron teñidos por la de polémica.

Primero, por su destacado aporte en Alianza, donde fue campeón y goleador del Apertura 2021. Pero, sobre todo, por su fugaz paso por el Comunicaciones de Guatemala: los Cremas lo ficharon en enero y siete días después anunciaron la rescisión de su contrato por “faltas al reglamento interno”.

Así es que en 2022 jugó un semestre en Deportivo Pasto (8 goles en 18 cotejos) y otro en La Equidad (3 tantos en 19 partidos) antes de recalar en el cuadro Emplumado: “Tomé la decisión de venir, se hicieron los trámites, mi representante habló con el presidente y estoy acá, buscando hacer un buen torneo. Siempre llego con la aspiración de hacer muchos goles”, dijo en el Güiri al Aire.

Duvier Riascos se acordó de Comunicaciones

Cuando se le consultó por su frustrado paso por Comunicaciones, el ariete colombiano fue tajante: “Para mí es un tema superado, no estoy para hablar de pequeñeces, simplemente si no tuve la oportunidad de jugar no era el lugar en el que tenía que estar. Siempre Dios me tiene cosas importante, he sido un jugador que afortunadamente he sido ganador donde he ido”.

Así es que Riascos manifestó no haberse quedado con las ganas de sumar minutos en la Liga Nacional: “Estuve tranquilo (tras su salida). Me fui a mi casa a disfrutar con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, mis amigos, mi hermano y no me afectó en nada no poder jugar en Guatemala”.