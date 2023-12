El Deportivo FAS ha tenido un segundo semestre sumamente pálido, más aún teniendo en cuenta la exigencia que los rodea por ser el club con más títulos locales en El Salvador. En la Copa Centroamericana 2023 sufrieron un descalabro tras otro, concluyendo el Grupo B con cuatro derrotas sobre misma cantidad de compromisos, mientras que en el Apertura 2023 quedaron eliminados en los cuartos de final.

Lo mencionado ha suscitado críticas más que filosas por parte de fanáticos y periodistas especializados, algo que ha desembocado en un comunicado más que contundente por parte de la directiva. En el mismo, lo más llamativo ha sido el mensaje a aquellos jugadores “que no se sienten comprometidos e identificados” con el equipo.

¿Qué dice el comunicado emitido por FAS?

“Pedimos disculpas a la afición por no haber logrado el objetivo principal durantel a temporada del Apertura 2023, seguiremos luchando por nuestro título #20 en el Clausura 2024. De la misma manera pedimos a los jugadores que no se sientan comprometidos e identificados con nuestros colores, manifestarlo para la resciliación de su contrato“, se puede observar en la primera parte.

Finalmente, aseveraron: “En los próximos días daremos a conocer las altas y bajas de cara al Clausura 2024. Asimismo, agradecemos al ingeniero Italo Argueta por haber formado parte de nuestra institución, le deseamos éxitos en sus nuevos proyectos“.

Las repercusiones del comunicado

Lejos de pasar desapercibido, la misiva repasada anteriormente ha generado una ola de comentarios en la caja destinada para ese fin. Muchos fanáticos se mostraron sorprendidos por la publicación, preguntando incluso si se trataba de alguna broma. Otros mencionaron presuntas deudas a los jugadores, mientras otro sector de la afición se quejó por la falta de información respecto a cuándo comenzarán con la pretemporada.

Medios de comunicación cuscatlecos también han destacado lo acontecido. El Gráfico tituló: “Dirigencia de FAS: ‘Los jugadores que no se sientan comprometidos pueden cancelar su contrato’“. Por su parte, elsalvador.com indicó: “CD FAS pide ‘compromiso’ a sus jugadores y las redes sociales explotan“. Otros sitios no tan ligados a lo exclusivamente deportivo también dejaron sus apreciaciones. “FAS reta a sus jugadores y le dice que si no se siente ‘comprometidos’ a analizar sus contratos“, esgrimió El Blog.

Es pertinente comentar que, el 23 de diciembre, el plantel había publicado un comunicado pidiendo disculpas por no haber cumplido el objetivo de ser campeones. A su vez, señalaron que no se les ha pagado aún el mes de noviembre.