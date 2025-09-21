“Ha aceptado”: El Salvador se queda con un juvenil que asombra en Europa y da un golpe de autoridad en Centroamérica

El fútbol salvadoreño vive un momento de entusiasmo tras confirmarse la incorporación de una joven promesa que destaca en Europa. Su decisión de vestir los colores de La Selecta no solo fortalece el presente de la selección, sino que también envía un mensaje de autoridad en Centroamérica.

¿Con cuál juvenil se ha quedado El Salvador sorprendiendo a Europa?

Se trata de Itzel Colocho, capitán del Espanyol en categorías menores, aceptó representar a la Selecta una vez complete su documentación. Con apenas 18 años, el joven central nacido en España pero con raíces salvadoreñas, se convierte en una apuesta de futuro para reforzar al combinado nacional.

El periodista César Mosquera reveló en su canal de YouTube que Itzel Colocho aceptó con orgullo vestir la camiseta de La Selecta.

Itzel Colocho – Espanyol

Según detalló, el trámite de su pasaporte está bastante avanzado y, una vez completado, el joven capitán del Espanyol quedará disponible para ser considerado oficialmente jugador de la selección de El Salvador.

“Con orgullo Itzel Colocho ha aceptado jugar con La Selecta. Hemos podido consultar que actualmente su trámite del pasaporte está bastante avanzado y una vez que lo tenga ya estaría disponible para ser considerado jugador de la selección nacional“, comentó César Mosquera.

Itzel Colocho: su camino de rumbo a La Selecta

Itzel Colocho atraviesa un gran momento en su carrera. Tras fichar por el Espanyol jugando en sus inferiores a mediados de 2024, se ha consolidado como capitán, rol que ya había ejercido anteriormente en Girona.

En septiembre renovó contrato por dos años más y en junio celebró el título de la Copa Cataluña Sub-19, trofeo que levantó nuevamente en la misma categoría. Además, ya tuvo la oportunidad de disputar un amistoso con la Sub-20, lo que confirma su proyección y crecimiento dentro del fútbol europeo.

Su incorporación a La Selecta no solo suma calidad dentro del campo, sino que también fortalece el sentido de pertenencia y la esperanza de una nueva generación de futbolistas que pueda darle un salto competitivo a El Salvador en el panorama internacional.