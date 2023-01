La figura de Jorge El Mágico González es grande en todas las categorías de futbol deEl Salvador, por lo que la categoría Sub-17 no es la excepción, tomando en cuenta que ahora se está preparando para el Campeonato de la Concacaf y en el que los jugadores recibieron la visita de la leyenda.

"Me gusta, me apetece y además me enriquece el acercarme un poco. Y hay fusión, hay fusión, hay transmisión, ellos me transmiten positivitez, me transmiten alegría, un agradecimiento a Dios como es lógico, y bueno ellos me dicen que también les agrada", fueron las palabras que dio El Mágico a elsalvador.com.

“Pero bueno el sentimiento, el querer hacer bien las cosas, disfrutar aquello que te gusta, aquello que encanta, aquello que entre más formal, entre más serio sea, pues más alegre te ponés Eso es como estarte sintiendo muy autoconfiadamente, yo que sé, de antemano, no, pero eso es que te guste", agregó.

Además, el mejor futbolista en la historia de El Salvador, manifestó que aún recuerda su paso por La Selecta Sub-17, con pocas palabras pero indicó que fue un buen tiempo el que vivió: “Sí los recuerdo, por supuesto, sí, pero era muy, yo era muy… no sé, bueno, eran otros tiempos, por supuesto”.

El Salvador sigue con su preparación para buscar un boleto en el Mundial de la categoría, el cual se realizará en Guatemala en febrero. Los salvadoreños se ubican en el Grupo H de la competición junto a Haití, Honduras y Surinam.