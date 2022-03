Pese a que los resultados no fueron los mejores, el papel de El Salvador en las Eliminatorias Concacaf no fue para nada malo. La Selecta demostró que está preparada para dar pelea para la clasificación al Mundial 2026 y tiene varios jugadores interesantes que se deberán seguir bien de cerca. Así lo resaltó Hugo Pérez con uno particular.

El entrenador del combinado nacional estaba analizando lo hecho por sus dirigidos durante el octogonal y decidió resaltar a Mario González. Pese a que casi pierde el puesto con Tomás Romero, quien todavía no decidió si representará a los cuscatlecos o Estados Unidos, el guardameta de Alianza fue una de las grandes figuras.

"Tenemos al mejor portero de la octagonal. Ojalá Mario siga así porque alguien se lo va a llevar", comenzó declarando Hugo Pérez en la entrevista que dio en el GÜIRI. El DT decidió poner al guardameta salvadoreño por encima de guardametas como Keylor Navas (PSG - Costa Rica) o Zack Steffen (Manchester City - Estados Unidos).

Y agregó mientras analizaba el empate por 1-1 contra Jamaica, el cual los terminó dejando sin ningún tipo de posibilidad de estar en Qatar 2022: "No me gusta alabar a mis jugadores, pero me quito el sombrero ante Mario". Es claro que es uno de los que tiene un lugar asegurado de acá en adelante.

Pérez ya adelantó que estos años habrá varios cambios en las convocatorias y se le empezará a dar lugar a los más jóvenes. Mientras muchos pensaban que Tomás Romero sería una de esas caras, parece que el nacido en Estados Unidos deberá esperar en el banquillo o terminar decantando por los norteamericanos.