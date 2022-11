Hugo Pérez no sabe si volverá a convocar a Nelson Bonilla: "Espero que cambie su forma de actuar"

Nelson Bonilla y once jugadores más fueron castigados por la FESFUT por cometer actos de indisciplina el 27 de noviembre, durante la concentración de La Selecta en Washington una vez finalizó el amistoso con Perú. A raíz de esto, el ex delantero de Alianza pidió disculpas públicas a su familia y a la afición en diálogo con El Salvador Fan Club.

"Ya sabemos lo que son las reglas y tener los pantalones para aceptarlas sin buscar excusas. Ya estamos grandes para eso. Ahora hay que esperar a que se termine el castigo —en su caso es de 30 días sin poder ser citado— y trabajar fuerte para llenarle otra vez el ojo al profe. No siento que mi ciclo haya terminado y menos quiero que termine así", dijo Bonilla.

Luego de este pedido de una segunda oportunidad, Hugo Pérez, entrenador de la selección nacional, le confirmó a «Diario El Salvador» que no sabe si volverá a convocar al atacante, poniendo en duda su participación ante Estados Unidos el 27 de marzo de 2023. Ese día, la Azul y Blanco se jugará el liderato del Grupo D de la Nations League.

"El caso de Nelson Bonilla es igual a todos los de indisciplina. Tengo que ver qué es lo mejor para el grupo. Vos podés tener un jugador que sea habilidoso y, al final, no es bueno para el grupo o podés tener un jugador que no sea tan habilidoso, pero es bueno para el grupo. Todo eso lo voy a analizar con tiempo, con calma. Espero que Nelson cambie su forma de actuar. Yo hablé con él y le dije que no sabía si él volvería a la selección. Pero le dije que cuidara su imagen, esto es lo más importante. Veremos qué pasa", aseguró.

Enrico Dueñas, la ausencia que más entristece a Hugo Pérez

"Es el caso que más lamento, porque Enrico es un jugador a futuro para la selección. Me pone triste. Él no ha andado muy bien y ahora comete este error de disciplina. Tiene 21 años y espero que cambie su actitud. No sé si va a estar con nosotros en las próximas fechas, pero sí puede levantar nivel en Europa sería importante en un futuro para la selección", le comentó al «DES»