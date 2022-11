El Salvador: Hugo Pérez asegura que la derrota ante Nicaragua no es para "paniquear"

Este miércoles, la Selección Nacional de El Salvador perdió 1-0 frente a Nicaragua en su último amistoso del año. Y lo hizo dejando una pobre imagen: no sólo se le escapó en el final, con el gol a lo Panenka de Byron Bonilla, sino que supuso la primera derrota de su historia ante los Pinoleros.

Hugo Pérez, director técnico de la Selecta, hizo su balance post partido en diálogo con «Diario El Salvador»: "No me gustó casi nada de mi equipo. Felicito a Nicaragua, porque jugó bien. Ha crecido bastante. Ha tenido partidos en Europa, que es la forma para poder crecer. No hay mucho que decir".

Según Pérez, "lo único positivo es que pudimos hacer debutar a cinco jugadores con la selección. Trajimos a tres sub-20 y debutaron dos. Recordemos que hay jugadores que por primera vez juegan con la mayor y tampoco los voy a crucificar. Esto me sirve para ver a los jugadores que traje pese a no jugar bien".

Por último, llamó a la moderación: "Tampoco es para paniquear. Es un juego que teníamos que disputar y ver a jugadores nuevos. Esperamos que en el 2023 podamos tener mejor planificación. Ojalá que la FESFUT pueda ayudar con partidos de fogueo. Lo importante es tener más partidos para mejorar. Ahora creo que lo mejor es irnos de vacaciones".

El amistoso fue un salvavidas económico

Recordemos que días atrás, el entrenador de El Salvador le había comentado al mismo medio que el amistoso se cerró con el fin de llevar ingresos a la Federación: "Me dijeron en la FESFUT que económicamente necesitaban este partido contra Nicaragua, porque ahora tienen problemas financieros y eso se ha dicho públicamente".