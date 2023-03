Este lunes, la Selección de El Salvador perdió 1-0 ante Estados Unidos por la Liga de Naciones de CONCACAF 2022-23. Resultado que dejó a los cuscatlecos segundos en el Grupo D y fuera del final four, pero con el consuelo de haber asegurado su boleto a la Copa Oro. Pese a la caída, Hugo Pérez se mostó contento por la actitud mostrada por sus dirigidos.

"Físicamente nos caímos, y eso se debe al ritmo: no podés comparar el ritmo al que juegan ellos con el de nosotros. Segundo, hicimos varios cambios por necesidad (Roldán y Gil). Y tercero, nos faltó tener un poco más la pelota para desgastarlos un poco más a ellos. En general tengo que aplaudir a mi equipo. Ellos venían de golear 7-1 a Granada, entonces nos damos cuenta de que podemos competir. Han sido cuatro juegos bien parejos", externó.

"Me voy triste por el resultado, pero contento porque tenemos material hoy para pelear para meternos a la Copa del Mundo (...) Tenemos varias armas que pueden ayudarnos. Un centrodelantero, wingers. Eso nos da esperanzas", resaltó Pérez. Además, añadió: "Hoy luchamos, peleamos y si la gente en El Salvador no reconoce eso no me importa. La mentalidad de nuestro jugador ha cambiado en el último año y eso para nosotros es importantísimo".

La Copa Oro 2023, el próximo objetivo

Hugo Pérez hizo hincapié en que buscará que su plantel llegue mejor físicamente a la Copa Oro. "Tendremos dos microciclos, sin ellos con nuestros jugadores nacionales no aguantamos ni 45 minutos. Hablamos con la Normalizadora para que ellos se incorporen tres días después de la final nacional, y para que los que no llegaron empiecen a trabajar antes. También estamos esperando a ver si vamos a ir a una gira por Asia o Europa", detalló.

Esta, según Pérez, será "en un 80% o 90%" la base de futbolista que representará al país en el certamen que se jugará del 26 de junio al 16 de julio. "Lo más importante ha sido que no se han achicado, no han cedido. Antes nos goleaban, veníamos acá y éramos la lástima. En el 2020 veía que nuestra selección perdía 6-0 y un técnico de ellos se puso a reir", señaló.

"En El Salvador les importa el resultado. A mí lo que me importa es llegar bien a las eliminatorias para el Mundial 2026. Yo voy a perder quizás más partidos, y pueden criticarme y decir lo que quieran. Pero al final, en junio de 2024, si todavía estoy como técnico, ahí se va a ver la verdad. Los amistosos son para aprender, de nada sirve ganar todos. La meta es clasificar al Mundial y ese es mi trabajo para preparar a los jugadores", cerró Pérez.