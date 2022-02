El defensor salvadoreño Eriq Zavaleta todavía no ha confirmado en que equipo jugará en este 2022, pero este sábado dio una gran pista del que podría ser su destino luego que fuera captado entrenando con Los Ángeles Galaxy, por lo que este podría ser su nuevo club tal como ya se había adelantado hace unas semanas si se acordaban los términos entre ambas partes.

Zavaleta participó en los trabajos del partido amistoso de hoy ante el DC United, siendo el último de la pretemporada antes del inicio del campeonato, donde fue captado haciendo el calentamiento previo a que se disputara el compromiso, aunque por el momento todavía no se ha confirmado o descartado su vinculación con los angelinos.

Greg Vanney, técnico de los galácticos, habló hace unas semanas sobre la posibilidad de contratar a Zavaleta, en el que confirmó que han existido pláticas con su representante, pero indicó que por el momento las negociaciones no han generado un acuerdo, esto sumado a que por el momento no urge sumar a un defensor central en sus filas.

"Es un movimiento que no nos urge realizar. Algo de lo que hablamos es de nuestra defensa central, no hemos hecho un gran progreso y eso no se discute. Sé que no tiene equipo, pero las pláticas no han progresado", indicó el estratega en una conferencia de prensa que se realizó hace unos días durante la pretemporada.

Zavaleta se quedó sin equipo a finales del 2021, luego que se desvinculara de Toronto FC, institución en la que estuvo desde el 2015, en la que disputó 119 partidos. Se espera que el seleccionado salvadoreño pueda solucionar su futuro en los próximos días.