La temporada 2022 de la Major League Soccer (MLS), máxima divisional de fútbol de los Estados Unidos de América, aún no ha dado comienzo. Debido a ello, las franquicias siguen armando sus respectivos planteles, recurriendo a un mercado de pases que todavía permanece abierto.

Al comienzo de esta ventana de transacciones, el legionario salvadoreño Eriq Zavaleta se había quedado sin equipo, tras acabar su vínculo con el Toronto FC. Debido a esto, han surgido muchos rumores con respecto a cuál podría ser su próximo paso, siendo Los Ángeles Galaxy una de las posibilidades.

Greg Vanney, entrenador de la escuadra angelina, se refirió en diálogo con el sitio web Pase Filtrado acerca de la posibilidad de incorporar al cuscatleco. En ese sentido, confirmó la existencia de pláticas: "He hablado con él y su agente". Sin embargo, las mismas no han llegado a buen puerto.

"Es un movimiento que no nos urge realizar. Algo de lo que hablamos es de nuestra defensa central, no hemos hecho un gran progreso y eso no se discute. Sé que no tiene equipo, pero las pláticas no han progresado", señaló el hombre que desde el año pasado está a cargo de los galácticos.

Eriq Zavaleta se ha convertido en una pieza clave para la Selección de El Salvador, y en base a su talento sería lógico esperar que reciba buenas ofertas en un futuro próximo. ¿Cuál será su próximo destino?