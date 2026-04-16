“Ya sabemos”: Pablo Izaguirre no duda y anticipa cómo terminará el Clásico Nacional entre Alajuelense y Saprissa

El Clásico Nacional entre la Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa ya se empieza a jugar desde mucho antes del pitazo inicial. Este domingo, el Morera Soto será el escenario de un duelo cargado de historia, presente y tensión, con dos equipos que llegan en momentos distintos pero con la misma necesidad de ganar.

Saprissa aterriza en el clásico con la confianza por las nubes tras consagrarse campeón del Torneo de Copa. El equipo de Hernán Medford encontró respuestas en un momento clave y ahora busca trasladar ese impulso al campeonato nacional, donde cada punto empieza a valer oro.

Del otro lado, Alajuelense atraviesa una realidad diferente. Después de un inicio de año complicado, el equipo rojinegro viene en levantada y empieza a mostrar señales de recuperación justo en el momento donde más se lo exige la competencia.

En medio de esa previa, apareció una voz que no pasó desapercibida. Pablo Izaguirre, desde su cuenta de Instagram, decidió meterse en la conversación y anticipar lo que, según él, ocurrirá en el clásico.

¿Cómo saldrá el encuentro según Pablo Izaguirre?

“Ya sabemos lo que es el clásico y gana 2-1 Liga Deportiva Alajuelense”, publicó, en una predicción que rápidamente empezó a circular entre aficionados de ambos equipos.

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En tono paródico, mientras los técnicos preparan el partido y los jugadores afinan detalles, algunos ya tienen el resultado listo. Y en un duelo como este, cualquier pronóstico se convierte en combustible para la previa.

La frase de Izaguirre no solo marca un resultado, sino también una postura. Le da el favoritismo a la Liga en su casa, pese al impulso anímico con el que llega Saprissa tras levantar un título.

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Así, el ambiente se sigue calentando. Con predicciones, con antecedentes recientes y con dos equipos que llegan con argumentos para ganar. Y mientras algunos ya se animan a ponerle marcador, la cancha será la que tenga la última palabra.

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Datos Claves

Pablo Izaguirre pronosticó una victoria de 2-1 para la Liga Deportiva Alajuelense ante Saprissa.

pronosticó una victoria de para la Liga Deportiva Alajuelense ante Saprissa. El Deportivo Saprissa , dirigido por Hernán Medford , llega al clásico tras ganar el Torneo de Copa.

, dirigido por , llega al clásico tras ganar el Torneo de Copa. El partido entre Alajuelense y Saprissa se disputará este domingo en el estadio Morera Soto.