Lionel Scaloni dio la lista de convocados de la Selección Argentina para los encuentros que disputarán contra El Salvador y Costa Rica. La Albiceleste tendrá a todas sus figuras: Lionel Messi, Lautaro Martínez, Enzo Fernández, Julián Álvarez, pero también a algunos juveniles.

La cara nueva que habrá en los sudamericanos es la de Valentín Barco. El futbolista de 19 años está llamado a ser uno de los jugadores con mayor proyección y, por eso, decidieron darle su primera oportunidad con el combinado nacional mayor argentino.

¿Quién es Valentín Barco?

Valentín Barco es un futbolista nacido en 25 de Mayo, Buenos Aires, que se formó en Boca Juniors. Puede jugar tanto de lateral por izquierda como extremo y en el Xeneize disputó 35 encuentros en los que marcó un gol y dio 4 asistencias.

Fue una pieza clave para llevar a su equipo a la final de la Copa Libertadores 2023 y en este último mercado de pases fue vendido al Brighton de la Premier League. El futbolista activó su cláusula de 10 millones de dólares y se fue al equipo inglés.

Barco nunca jugó con la selección mayor, pero si pasó por todas las juveniles. Disputó 6 partidos con la Sub 15, jugó el Mundial Sub 20, y fue parte de la Sub 23 que clasificó en el Preolímpico. En esa competición, marcó un gol y dio tres asistencias.

¿Cuándo son los amistosos de Argentina contra Costa Rica y El Salvador?

El primer duelo amistoso será entre Argentina y la Selección de El Salvador, el mismo se juega el viernes 22 de marzo en el Estadio Lincoln Financial de Philadelphia, Estados Unidos. El partido se jugará a las 18:30 (Horario de Centroamérica).

El último será contra los ticos el miércoles 27 del mismo mes, pero en el United Airlines Field de Los Angeles, Estados Unidos. El horario de ese encuentra será a las 21:00 (Hora de Centroamérica).

