La reciente eliminación del Saprissa en el Torneo de Copa ha desencadenado una polémica que trasciende el resultado en el campo de juego. Las declaraciones del técnico Vladimir Quesada, quien calificó el torneo como “no importante” y expresó su descontento con su realización, han provocado reacciones dentro del fútbol costarricense.

¿Qué había dicho Quesada sobre la Copa de Costa Rica?

“No voy a desdecirme, no me gusta, pienso que no es un torneo importante, es algo a lo que el tico no está acostumbrado y lo vemos en los estadios”, afirmó el técnico, señalando también que para los equipos que participan en múltiples competiciones, el Torneo de Copa añade una carga adicional innecesaria.

La presidenta de Unafut, Vicki Ross, no tardó en responder a los comentarios del técnico morado y defendió la validez y los beneficios de la competencia nacional. En entrevista con Tigo Sports, le respondió directamente al entrenador morado por sus dichos.

La respuesta de Vicki Ross contra Vladimir Quesada

En respuesta, Vicki Ross, presidenta de Unafut, expresó este viernes: “Hay cosas que se dicen probablemente al calor del momento. El valor deportivo del Torneo de Copa es notorio. Da posibilidad de ampliar la perspectiva de la búsqueda de talentos, la posibilidad de que 20 jugadores de Liga de Ascenso se puedan convertir en futbolistas de Primera División es uno de los beneficios clarísimos”.

Vicki Ross se mostró molesta por los dichos de Quesada. (Foto: Teletica)

Y continuó haciendo referencia a los dichos de Vladimir Quesada, luego de la eliminación contra Saprissa: “Creo que toda la crítica que se haga por bien uno la analiza y puede tratar de ver el trasfondo y por donde mejora”.

Finalmente, Ross explicó que la visión de Unafut es clara: buscar estándares de competición internacional, tanto en el ámbito deportivo como en el comercial. “Este tipo de productos tienen un propósito comercial y deportivo”, indicó.