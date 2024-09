Si algo le faltaba a Saprissa era quedar afuera del Torneo de Copa en cuartos de final. La derrota por penales ante Santos Guápiles golpeó al equipo, sin embargo lo que más indignación causó fue la declaración de Vladimir Quesada post encuentro.

“No voy a desdecirme, no me gusta el Torneo de Copa, pienso que no es un torneo importante, es algo a lo que el tico no está acostumbrado y lo podemos ver en los estadios”, aseguró el DT y generó el enojo de todos los morados que coinciden en que el Monstruo debe “ganar siempre”.

Otro ídolo de Saprissa castigó a Vladimir Quesada

Y si bien al otro día de la derrota fueron muchos los referentes de la institución los que criticaron al entrenador, ninguno fue tan duro como Marco Antonio Rojas. “Esas declaraciones no representan en lo absoluto a don Ricardo Saprissa. Si vamos a participar en el fútbol playa, vamos a ganar el fútbol playa. Siempre buscaremos ser campeones, no a ver lo que pasa”, aseguró el histórico ex portero.

“Me pareció extraño que Vladimir se contradijera con eso. Todos los que nacimos en Saprissa teníamos clara la frase que nos decía don Ricardo Saprissa: ‘Lo único que siempre busca el Deportivo Saprissa es ser campeón’”, reiteró Rojas, muy enojado con Quesada, en una entrevista con el diario La Teja.

Vladimir Quesada y Marco Antonio Rojas, cara a cara. (IMAGO)

“Las palabras que dijo Vladimir no tienen peso, no llevan la filosofía del equipo que representamos. Se puede ganar, empatar o perder, pero que haga un comentario tan vago a razón que no les interesa el Torneo de Copa, entonces, ¿para qué tiene tantas personas en la plantilla? Para ganar todo. Vladimir me quedó debiendo demasiado”, completó Rojas.

¿Cuándo vuelve a jugar Saprissa?

El próximo partido de Saprissa será el miércoles ante Pérez Zeledón por el Apertura 2024, en el que el equipo marcha sexto después de haber ganado cuatro partidos, haber perdido dos y haber empatado otros dos, una de estas igualdades ante Alajuelense en el clásico que se jugó el último fin de semana.