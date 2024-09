Tras la eliminación de Saprissa del Torneo de Copa en la tanda de penales a manos de Santos Guápiles, Vladimir Quesada minimizó la importancia de la competición, desatando una serie de reacciones en el entorno futbolístico del país. El presidente del club que los dejó afuera en cuartos salió a contestarle.

Rafael Solano, en respuesta a las palabras del técnico del Morado, no se quedó callado. Expresó que fue una falta de respeto por parte del DT. Además, reveló que no los vio poco concentrados a los jugadores del Monstruo antes del partido, sino que realmente lo tomaron en serio.

¿Qué le contestó el presidente del Santos a Quesada?

“Yo siempre he sido de una línea en mis declaraciones de no meterme con las personas, pero puedo decir que hasta lástima me dan esas declaraciones“, afirmó Solano en una entrevista con La Teja. Para él, que Quesada defienda su trabajo menospreciando un torneo es una actitud que deja mucho que desear.

Y agregó: “Si no fuera importante, ¿por qué viajaron desde la mañana?, ¿por qué hicieron una miniconcentración?”, preguntó retóricamente. Además, Solano reveló que el equipo Saprissa estuvo hospedado en el mismo hotel en el que él se encontraba trabajando, lo que refuerza su argumento de que el equipo morado estaba, de hecho, comprometido con la competición. “No me lo contaron, los vi”, dijo.

Solano atacó a Vladimir Quesada por sus dichos.

El debate sobre la justificación de la derrota

Para Solano, es entendible que un entrenador quiera justificar una derrota, pero insistió en que la manera en la que Quesada lo hizo no fue la correcta: “Cualquiera quiere defender su trabajo, pero lo debió hacer de otra manera. Al final de cuentas, no es personal porque sé que no lo hace con la intención de menospreciar, es para defender su trabajo, pero entró en la controversia. No fue la forma correcta”.

Las palabras de Vladimir, al minimizar la relevancia del Torneo de Copa, no solo afectaron a Santos. Solano también apuntó que al despreciar la competición, el técnico de Saprissa desvaloriza el esfuerzo de otros equipos que, como Guadalupe, Puntarenas FC y Alajuelense, han puesto su máximo esfuerzo para llegar a las semifinales.

“A como está irrespetando al Santos, también lo hace con Alajuelense, Guadalupe y Puntarenas FC, que están allí porque dieron su máximo esfuerzo”, declaró el presidente del equipo de Guápiles.