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Ultimátum para La Sele: Adidas toma una tajante decisión para seguir que pone a la Fedefútbol en aprietos

La marca alemana puede renovar su contrato con La Sele, pero en caso de darse sufrirá modificaciones.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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La Sele podría seguir con Adidas.
© FCRFLa Sele podría seguir con Adidas.

En las últimas horas, se desató un fuerte conflicto entre Adidas y la Federación Costarricense de Fútbol. La famosa marca alemana está muy molesta con la Fedefútbol por una polémica decisión y podría romper el vínculo que los une desde 2023.

Según filtró el periodista Maynor Solano, los directivos de la Fedefútbol realizaron una maniobra que cayó muy mal en la marca deportiva. Para desprenderse de inventario de ediciones anteriores, se rumorea que la Federación liquidó la indumentaria a precios muy bajos para dárselo a sus empleados.

Por eso, Adidas podría terminar con el contrato que tiene vigente con La Sele hasta diciembre de 2026. Sin embargo, entre las últimas versiones, se dio a conocer una nueva postura de la firma europea que puede extender dicho arreglo.

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La condición que Adidas le puso a Costa Rica en caso de que renueven el contrato

De acuerdo a la información del periodista Kevin Jiménez, Adidas podría seguir siendo parte de la Fedefútbol con una condición. Si quieren renovar el ligamen más allá de diciembre de este año, tendrán una reducción en cuanto a los ingresos económicos.

De esta manera, La Sele se vería perjudicada, ya que recibiría una cifra menor a la que está acostumbrada. Por esta razón, Costa Rica podría manejar otras alternativas para que sea su marca en el nuevo proceso del Bocha Batista.

La salida de Adidas podría terminar con su participación en selecciones centroamericanas, ya que la única que viste dicha marca es La Sele en la actualidad. Sin embargo, la firma alemana podría cambiar de selección ante este escenario si se lo plantea.

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En resumen

  • Adidas evalúa romper su contrato vigente con la Fedefútbol hasta diciembre de 2026.
  • La Fedefútbol liquidó inventario de ediciones anteriores a precios bajos para sus propios empleados.
  • Adidas condiciona la renovación a una reducción de ingresos económicos para Costa Rica.

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