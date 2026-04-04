Puma, Umbro o Joma: así podría ser la camiseta de Costa Rica si Fedefútbol rompe con Adidas

La relación comercial entre la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) y la gigante alemana Adidas se encuentra en una encrucijada de cara a la temporada 2027.

Según la información proporcionada por el periodista Kevin Jiménez, la marca ha planteado una renovación del contrato (que expira en diciembre de 2026), pero con un cambio a la baja en sus condiciones.

ver también “Un escándalo”: Fedefútbol queda expuesta por una denuncia internacional que desata la furia en Costa Rica

La razón principal de esta postura por parte de Adidas es que nunca se alcanzaron las proyecciones de ventas estipuladas al firmar en 2022. Mientras la Fedefútbol evalúa qué hacer, Jiménez asegura que hay otras marcas interesadas en patrocinar a La Sele.

Ante este panorama de incertidumbre, surge la curiosidad: ¿cómo luciría la piel de la Tricolor con otros fabricantes? A modo de ejercicio puramente recreativo, utilizamos Inteligencia Artificial para generar proyecciones de cómo se verían las camisetas basándonos en los patrones y estilos que habitualmente usan tres reconocidas marcas en el mercado internacional.

Tweet placeholder

Umbro

Si la elegida fuera la británica Umbro, la IA imagina un diseño con un fuerte arraigo cultural. La proyección muestra una camiseta roja con un intrincado patrón geométrico tonal, inspirado en formas que evocan las tradicionales carretas típicas o la herencia indígena costarricense.

Publicidad

Publicidad

Costa Rica x Umbro (Gemini).

Joma

En el caso de la española Joma, la visualización apuesta por resaltar la rica biodiversidad del país. En el mismo tono rojo, la camiseta luciría un patrón de hojas tropicales y selváticas incrustado en la tela del panel frontal, dándole una apariencia muy moderna y orgánica.

Publicidad

Costa Rica x Joma (Gemini).

Publicidad

Puma

Por último, si Puma tomara el mando, la Inteligencia Artificial proyecta un diseño que equilibra el folclore con la modernidad. La propuesta presenta un fondo rojo más limpio, pero rompe los esquemas con un imponente gráfico central inspirado en las coloridas figuras geométricas y mandalas de las tradicionales carretas típicas costarricenses.

Publicidad

Costa Rica x Puma (Gemini).

En síntesis

Crisis con Adidas: La marca alemana propone renovar a la baja tras no alcanzar las metas de ventas entre 2023 y 2025.

Publicidad

Publicidad

Futuro incierto: Aunque el diseño de 2027 ya existe, su lanzamiento depende de una negociación que hoy está estancada.

Proyecciones IA: Un ejercicio recreativo visualiza a la Tricolor con Umbro (patrones geométricos), Joma (estética orgánica) y Puma (homenaje artístico a la carreta típica).