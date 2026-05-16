El paso de la onda tropical número dos sobre el territorio nacional amenaza con lloviznas y tormentas eléctricas la final de vuelta entre Herediano y Saprissa.

Faltan menos de dos horas para que empiece el partido que puede definir el Torneo Clausura 2026 entre Club Sport Herediano y Deportivo Saprissa, y las condiciones climáticas en el Estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara apuntan a ser un reto adicional tanto para los jugadores como para la afición.

El balón comenzará a rodar a partir de las 8:00 p.m. (hora local) en un encuentro que puede definirlo todo: si Herediano consigue la victoria, decretará su estrella número 32; en cambio, si los morados ganan, forzarán el torneo a un desempate en la Gran Final.

ver también Cuándo se jugaría la Gran Final del Torneo Clausura 2026 si Saprissa supera a Herediano

El efecto de la onda tropical número dos

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) emitió un boletín advirtiendo que el país se encuentra bajo un “patrón atmosférico inestable” debido al paso de la onda tropical número dos. Esta situación es la responsable de propiciar lluvias y aguaceros en distintas zonas del territorio nacional.

Además, se señaló que: “En lo que resta de la tarde se presentarán lluvias y posibles tormentas eléctricas en el Caribe y la Zona Norte del país. En el norte y este del Valle Central se prevén lluvias aisladas y lloviznas”.

El Carlos Alvarado está prácticamente lleno a dos horas del inicio del compromiso (Kevin Jiménez).

En los alrededores del reducto florense, el clima ya empezó a dar avisos de inestabilidad. Según detalló Bernal Arce, director del medio digital Meridiano Deportivo y vecino de Santa Bárbara, la jornada ha estado marcada por un tiempo muy cambiante.

Publicidad

Publicidad

“En las primeras horas de la tarde cayó una leve llovizna en los alrededores de Santa Bárbara. El día ha permanecido nublado, con poco viento, por lo que se percibe un ambiente de ‘bochorno’, como se dice popularmente”, explicó Arce.

Medidas recomendadas para la afición

Quienes asistan esta noche a presenciar el partido de vuelta de la final deben ir preparados para enfrentar las inclemencias del tiempo. Al caer la noche, la zona donde se ubica el estadio Carlos Alvarado suele volverse ventosa y la temperatura presenta un descenso considerable.

Publicidad

ver también Herediano vs. Saprissa EN VIVO: minuto a minuto de la final de vuelta del Clausura 2026 de Costa Rica

Por esta razón, es imperativo que los asistentes tomen precauciones llevando abrigos para protegerse del frío, así como impermeables o capas en caso de que la lluvia se intensifique.

Publicidad

En síntesis

El IMN alertó sobre un patrón inestable con probabilidad de lluvias y tormentas en el Valle Central debido a una onda tropical.

Los asistentes al Carlos Alvarado deberán usar capas o impermeables, ya que el ingreso con sombrillas o paraguas está estrictamente prohibido.

El duelo arranca a las 8:00 p.m.; una victoria florense les da la estrella 32, mientras que Saprissa busca sostener su ventaja de 2-1 para forzar la Gran Final.