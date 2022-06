La pausa en la que se encuentra el torneo costarricense ha servido para muchas cosas, como por ejemplo, para que los equipos clasificados a semifinales puedan trabajar con calma y preparar su estrategia, pero también ha dado espacio a las especulacionoes sobre fichajes o salidas de jugadores.

Desde hace algunas semanas, en diversos medios de comunicaciones, uno de los rumores más fuertes era la eventual llegada del jugador cartaginés Luis Ronaldo Araya al Deportivo Saprissa; una posibilidad que ilusionaba a la delantera morada; pero esta tarde el sueño acabó.

Adiós los rumores

Hace pocas horas, el Club Sport Cartaginés anunció la renovación del habilidoso delantero hasta el 2024 (4 torneos cortos), con lo que se evapora cualquier rumor en torno al arribo del atacante a las tiendas moradas.

Para el jugador, pesó mucho el cariño que le tiene a la institución y el arraigo que siente con la provincia. En conferencia de prensa, Araya habló con los medios de prensa.

"Uno en la vida debe ser agradecido con las personas que te dan la mano, yo decidí quedarme en el club porque soy de la casa y porque también se me ha tratado bien, entonces creo que no era de una persona leal dar la espalda en estos momento" indicó Araya a los medios.

Fue claro en cuánto a sus aspiraciones profesionales y no niega su deseo de poder dar el paso al fútbol extranjero si llega a oportunidad. "Para mí familia y para mí, la mejor oferta económico y futbolística era quedarme acá, creo que puedo estar unos años más en el Cartaginés. Me dieron la oportunidad de que si me sale algo en el extranjero, me dan la posibilidad de que me vaya" agregó el 10 brumoso.

Con este anuncio, se apaga la ilusión morada y entierra los rumores que lo colocaban en el Saprissa, una situación que no era ajena al jugador. "Esto es para cerrar algunas notas que salieron que yo había firmado con otro club, eso era 100% negativo" concluyó Luis Ronaldo.