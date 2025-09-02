Alajuelense lo lamenta: la millonaria venta a Europa que ve escapar cuando ya se frotaba las manos

La Liga Deportiva Alajuelense estuvo a punto de recibir un ingreso inesperado que hubiera significado un alivio importante para sus finanzas. Sin embargo, la operación se cayó en el último minuto y en el club manudo no queda más que lamentarse.

El periodista Kevin Jiménez informó que el New York City rechazó una oferta del Ajax de Ámsterdam por el costarricense Alonso Martínez, justo en el cierre del mercado de fichajes en los Países Bajos, que concluía a las 4:00 p.m. hora de Costa Rica.

¿Por qué Alajuelense iba a recibir dinero de esa venta?

Alonso Martínez, quien se formó y debutó en Alajuelense antes de dar el salto a la MLS, todavía significa un activo para el club rojinegro gracias al 5% de los derechos de formación que mantiene. Eso quiere decir que cada vez que el extremo tico es traspasado, la Liga recibe una parte proporcional.

Si la propuesta del Ajax rondaba los 10 millones de dólares, Alajuelense habría embolsado cerca de 500 mil dólares, una cifra nada despreciable que podría haberse destinado a fortalecer la cantera, infraestructura o incluso reforzar el primer equipo.

Una oportunidad que se esfumó

La negativa del New York City deja a Martínez en la MLS y posterga el sueño de verlo en la Eredivisie, una liga donde varios costarricenses han brillado en el pasado. Para Alajuelense, se trató de una oportunidad de oro perdida, más aún considerando el esfuerzo económico que implica competir en el fútbol nacional.

Aunque la Liga no tenía poder de decisión en la negociación, la expectativa era alta. El simple rumor del interés del Ajax ya había generado ilusión entre los aficionados y en la dirigencia, que veía con buenos ojos ese ingreso extraordinario.